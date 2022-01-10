В Израиле зафиксировали первый случай опасного заболевания из-за штамма Омикрон

В одной из израильских больниц сообщили, что зафиксирован первый случай миокардита при штамме "Омикрон". Об этом заявили врачи медучреждения, где лечат больного. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет издание "Times of Israel".

Коронавирус. Фото из открытых источников

Медики Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер рассказали, что 43-летний мужчина находится в их отделение с подтверждённым диагнозом заболевания на коронавирус. Сейчас он проходит лечение от миокардита (воспаление сердечной мышцы).

Эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки высказал мнение, что ранее не приходилось наблюдать, чтобы у больных новым штаммом COVID-19 были проблемы с сердцем. Не было осложнений на фоне заболевания "Омикроном".

Шломи Матецки призывает всех обратить внимание на данное осложнение, потому как миокардит может стать тем самым заболеванием, которого нужно остерегаться при заражении коронавирусом. Сейчас пациент, который борется за жизнь в реанимации больницы, находится под постоянным наблюдением докторов.

Врачи также подтвердили, что мужчина прошел полный курс вакцинации против коронавируса. Последний укол с вакциной ему сделали в августе 2021 года. По идее иммунитет у него еще должен был сохраняться. Также еще одним настораживающим моментом есть то, что до попадания в больницу мужчина никогда не обращался за помощью к медикам из-за проблем с сердцем. Не было у него зафиксировано ранее никаких сопутствующих заболеваний, которые могли обостриться после заражения коронавирусом.

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