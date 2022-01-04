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Обнаружены новые симптомы Омикрона, когда уже без помощи врачей не обойтись

Симптомы, которые обнаружили американские врачи, не возникают при других штаммах коронавируса

сегодня, 07:28
Автор:

Кравцев Сергей
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В США центр по контролю и профилактике заболеваний обнаружил особые симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон". Почувствовав их, нужно как можно быстрее обращаться за помощью к медикам. Акцентируется внимание на том, что эти симптомы не возникают ни при каком другом заболевании. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Mirror". 

Обнаружены новые симптомы Омикрона, когда уже без помощи врачей не обойтись

Коронавирус. Фото из открытых источников

Уже за 2 года пандемии человечество привыкло, что основными симптомами коронавируса является потеря обаяния, постоянный кашель и ломота в суставах, а также повышение температуры, потому вариант "Омикрон" довольно легко можно спутать с сезонной простудой, когда нет серьёзных последствий для организма, чувствуется першение в горле, насморк и прочие симптомы, которые характерны для простуды.

Однако, в США обнаружили три дополнительные симптомы, которые говорят о том, что организм поддаётся атаке "Омикрона" и нужно срочно обращаться в больницу. Это те симптомы, которые не желательно переносить на ногах. 

Первый симптом – это реакция кожи, губ и ногтей на заражение. Нужно остерегаться бледной кожи, посинения, что сразу же говорит о том, что кислород в крови снижается.

Второй симптом, который характерен именно для "Омикрона" – это затруднённое дыхание, отдышка, головная боль и давление в груди, когда тяжело проснуться с утра, постоянно тяжелая голова. Американские врачи считают, что это те симптомы, которые говорят о том, что нужно обращаться в медучреждение и не пытаться самому противостоять инфекции.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/omicron-symptom-skin-lips-nails-25838759
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