Коронавирус атакует тех, кто еще не болел: врач напомнил, на что стоит обращать внимание

Несмотря на то, что коронавирусная волна в Украине идет на спад, COVID-19 продолжает инфицировать тех, кто еще не сталкивался с заболеванием. Тех, кто заражается повторно — единицы. Среди украинцев есть те, кто переносит ковид тяжело, несмотря на наличие двух доз вакцины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал известный украинский врач Тарас Жиравецкий.

Коронавирус атакует тех, кто еще не болел - фото из открытых источников

Так, специалист напомнил об основных моментах, на которые следует обращать внимание в период пандемии:

1. Если у вас поднялась температура, это может быть коронавирус, особенно, если вы еще не сталкивались с ним;

2. День заболевания проще всего рассчитывать с появления повышенной температуры;

3. На шестой-седьмой день необходимо сделать анализ крови на ц-реативный белок и ддимер.

4. Если высокая температура держится на протяжении недели, то вероятно, протекания болезни будет тяжелым;

5. Самолечение, а также отказ от осмотра и лечения может угрожать вашему здоровью;

6. Если у вас обнаружили COVID-19, нужно уйти на самоизоляцию на две недели.

Кроме того, врач призвал украинцев не паниковать.

"Хотя враг наш слабеет каждый день, говорить о нашей полной победе еще рано, будьте осторожны и благоразумны!", — обратился к гражданам врач.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, появления новой мутации коронавируса "Омикрон" в Украине может спровоцировать новый всплеск заболеваемости. Так, коронавирусную волну ожидают в начале 2022 года. По словам политика, стране ее не удастся избежать.

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