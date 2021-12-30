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Штамм "Омикрон" спровоцирует новую волну коронавируса в Украине: в СНБО назвали сроки

Алексей Данилов призвал украинцев вакцинироваться

сегодня, 19:43
Автор:

Елизавета Черных
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что стране не удастся избежать новой коронавирусной волны в связи с быстрым распространением более опасного штамма "Омикрон". Ее прогнозируют на начало 2022 года. Об этом Данилов сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина. 

Штамм "Омикрон" спровоцирует новую волну коронавируса в Украине: в СНБО назвали сроки

Алексей Данилов - фото: Украинская правда

Политик отметил, что по прогнозам Министерства здравоохранения, новый всплеск заболеваемости, который повлечет "Омикрон", может произойти в феврале. 

"Нам надо этот вопрос (вопрос вакцинации -ред.) максимально распространять. К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале, мы можем иметь "Омикрон" у себя в довольно больших объемах", — сказал секретарь СНБО, призвав украинцев делать прививку против COVID-19. 

Отметим, что 18 декабря в Украине обнаружили случай инфицирования коронавирусным штаммом "Омикрон". Его считают более агрессивным и заразным. В связи с этим врач-инфекционист рассказал, к чему готовиться жителям страны и как стремительное распространение новой мутации может повлиять на заболеваемость среди детей. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что штамм "Омикрон" еще не полноценно изучен учеными. Так, специалистам приходится анализировать симптоматику мутации уже по ходу. Сообщалось, что новый вариант коронавируса похож на обыкновенную простуду — у больных наблюдается заложенность носа, першение в горле и боль в мышцах. Но британские ученые отметили еще один симптом — высыпание на коже. О деталях — читайте в материале интернет-издания. 


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/ukraine-prognoziruyut-volnu-omikrona-danilov-1640884103.html
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