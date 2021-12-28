logo

BTC/USD

49266.02

ETH/USD

3924.47

LTC/USD

150.04

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Медики и ученые обнаружили еще один симптом заражения штаммом Омикрон
commentss НОВОСТИ Все новости

Медики и ученые обнаружили еще один симптом заражения штаммом Омикрон

Кожная сыпь может указывать на заражение штаммом "Омикрон". Ранее ученые установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду

сегодня, 08:35
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Миром продолжает активно распространяться новый штамм коронавируса "Омикрон". Этот штамм коронавируса практически не изучен из-за его скорости распространения, потому медикам приходится уже по ходу изучать симптоматику заболевания, обращать внимание на то, как человеческий организм реагирует на вирус. Ранее ученые обратили внимание на то, что симптомы заболевание "Омикроном" очень похожи на заболевание обычной простудой, — першение в горле, головная боль, тянущая боль в мышцах, заложенность носа. Теперь же британские ученые обнаружили еще один симптом – высыпание на коже. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на портал "Daily Express".

Медики и ученые обнаружили еще один симптом заражения штаммом Омикрон

Коронавирус. Фото из открытых источников

Врачи и ученые, проанализировавшие данные приложения ZOE Covid Symptom, что как раз высыпания на коже могут стать основным симптомом штамма "Омикрон", который в своем проявлении очень напоминает обычную сезонную простуду.

При этом нет какой-то одной характеристики высыпаний на коже. У одних заболевших прослеживается резкий зуд, у других только визуально можно отметить покраснения, но они практически никак не беспокоят. В третьих наблюдаются и покраснения, и сильный зуд – все вместе.

Медики полагают, что высыпания могут свидетельствовать о том, что "Омикрон" начал одолевать ваш организм, потому что высыпания обычно появляются в начале болезни. Они могут не исчезать довольно продолжительное время.

Читайте также на портале "Комментарии" – в ВОЗ рассказали, почему категорически против очередного локдауна, несмотря на рост заражений "Омикроном".

 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1541525/omicron-symptoms-skin-rash-signs-covid-variant
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!