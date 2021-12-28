Медики и ученые обнаружили еще один симптом заражения штаммом Омикрон

Миром продолжает активно распространяться новый штамм коронавируса "Омикрон". Этот штамм коронавируса практически не изучен из-за его скорости распространения, потому медикам приходится уже по ходу изучать симптоматику заболевания, обращать внимание на то, как человеческий организм реагирует на вирус. Ранее ученые обратили внимание на то, что симптомы заболевание "Омикроном" очень похожи на заболевание обычной простудой, — першение в горле, головная боль, тянущая боль в мышцах, заложенность носа. Теперь же британские ученые обнаружили еще один симптом – высыпание на коже. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на портал "Daily Express".

Коронавирус. Фото из открытых источников

Врачи и ученые, проанализировавшие данные приложения ZOE Covid Symptom, что как раз высыпания на коже могут стать основным симптомом штамма "Омикрон", который в своем проявлении очень напоминает обычную сезонную простуду.

При этом нет какой-то одной характеристики высыпаний на коже. У одних заболевших прослеживается резкий зуд, у других только визуально можно отметить покраснения, но они практически никак не беспокоят. В третьих наблюдаются и покраснения, и сильный зуд – все вместе.

Медики полагают, что высыпания могут свидетельствовать о том, что "Омикрон" начал одолевать ваш организм, потому что высыпания обычно появляются в начале болезни. Они могут не исчезать довольно продолжительное время.

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