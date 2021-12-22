logo

BTC/USD

48549.00

ETH/USD

3966.91

LTC/USD

154.86

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура В ВОЗ рассказали, почему против очередного локдауна, несмотря на рост заражений Омикроном
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВОЗ рассказали, почему против очередного локдауна, несмотря на рост заражений Омикроном

В ВОЗ отметили, что самое важное, что можно сделать для борьбы с новым вариантом коронавируса - это привиться

22 декабря 2021, 10:53
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В ВОЗ считают, что крайне неправильно полагать, что течение болезни при заражении новым штаммом "Омикрон" проходит намного легче, чем при заражении предыдущими штаммами. Поэтому нужно готовиться к тому, что все системы здравоохранения будут испытывать серьезные нагрузки в связи с ростом количества заболевших. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, пишет BBC.

В ВОЗ рассказали, почему против очередного локдауна, несмотря на рост заражений Омикроном

Вакцинация. Фото из открытых источников

В то же время в ВОЗ выступают против того, чтобы снова по всему миру был объявлен жесткий локдаун. В ВОЗ объясняют свою позицию тем, что предыдущий локдаун нанес огромный удар по мировой экономике. Кроме того, локдаун серьезно пошатнул психическое здоровье.

Специалист ВОЗ по общественному здоровью, доктор Маргарет Харрис считает, что есть только одна возможность противостоять пандемии и новому штамму, который активно распространяется миром. Этот вариант – массовая вакцинация. Уже доказано, что вакцинация защищает человека от тяжелого исхода болезни, а также сводит к минимуму негативные последствия болезни.

Харрис уточнила, карантин, к которому так или иначе прибегает каждая из стран, действует лишь на определенный период, помогая снизить скачок заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения, но это никак кардинально не влияет на то, чтобы положить конец пандемии. Единственным вариантом победить пандемию есть массовая вакцинация населения.

Читайте также на портале "Комментарии" — доктор рассказал, как различить симптомы классической простуды и нового штамма коронавируса "Омикрон".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/russian/news-59671141
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!