В ВОЗ рассказали, почему против очередного локдауна, несмотря на рост заражений Омикроном

В ВОЗ считают, что крайне неправильно полагать, что течение болезни при заражении новым штаммом "Омикрон" проходит намного легче, чем при заражении предыдущими штаммами. Поэтому нужно готовиться к тому, что все системы здравоохранения будут испытывать серьезные нагрузки в связи с ростом количества заболевших. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, пишет BBC.

Вакцинация. Фото из открытых источников

В то же время в ВОЗ выступают против того, чтобы снова по всему миру был объявлен жесткий локдаун. В ВОЗ объясняют свою позицию тем, что предыдущий локдаун нанес огромный удар по мировой экономике. Кроме того, локдаун серьезно пошатнул психическое здоровье.

Специалист ВОЗ по общественному здоровью, доктор Маргарет Харрис считает, что есть только одна возможность противостоять пандемии и новому штамму, который активно распространяется миром. Этот вариант – массовая вакцинация. Уже доказано, что вакцинация защищает человека от тяжелого исхода болезни, а также сводит к минимуму негативные последствия болезни.

Харрис уточнила, карантин, к которому так или иначе прибегает каждая из стран, действует лишь на определенный период, помогая снизить скачок заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения, но это никак кардинально не влияет на то, чтобы положить конец пандемии. Единственным вариантом победить пандемию есть массовая вакцинация населения.

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