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Доктор рассказал, как различить симптомы простуды и Омикрона

Симптомы штамма "Омикрон" очень напоминают классическую простуду

сегодня, 08:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже в Украине. Следовательно, есть большая вероятность, что вскоре заболевших может стать больше. Отсюда возникает необходимость отличать заболевание коронавирусом от простуды, сезон который в Украине сейчас в разгаре. Терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан считает, что симптомы штамма "Омикрон" и простуды, которую обычно мы наблюдаем в зимний период, очень похожи, но всё же есть некоторые отличия. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Express".

Доктор рассказал, как различить симптомы простуды и Омикрона

Коронавирус. Фото из открытых источников

Доктор отмечает, если вы почувствовали першение в горле, боли в мышцах – это еще не значит, что у вас сезонный грипп. Это может быть сигнал, что ваш организм одолевает штамм "Омикрон". И в данном случае точно различить заболевания поможет тест на коронавирус.

Амир Хан отмечает, что людям, которые чувствуют такие симптомы нужно отнестись со всей серьезностью к своему состоянию здоровья, потому что они могут заразить многих окружающих. 

"Относитесь к этому так, как будто вы "виновны до тех пор, пока не будет доказана невиновность", – отметил Хан.

Он добавил, если говорить проще, то пока вы не сдадите тест на коронавирус, не желательно контактировать с окружающими миром. Поэтому, у кого есть такие симптомы, как насморк, головная боль и усталость в теле, чихание, першение в горле – нужно быстро отправляться в больницу, чтобы сдать ПЦР-тест. 

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1538662/coronavirus-omicron-variant-symptoms-scratchy-throat-muscle-aches-pcr-test
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