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В Минздраве рассказали, какое сейчас состояние первого зараженного в Украине Омикроном

В Украине на выходных зафиксировали первый случай штамма Омикрон

сегодня, 14:10
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украине на выходных обнаружили первый кейс штамма "Омикрон". Сейчас у этого человека уже отрицательный ПЦР-тест. Он полностью здоров. Если же говорить о симптомах, которые были у заболевшего, то он перенес болезнь на ногах, на существенное ухудшение самочувствия не жаловался. Как передает портал "Комментарии", об это рассказал главный санврач страны Игорь Кузин, пишет издание "РБК-Украина".

В Минздраве рассказали, какое сейчас состояние первого зараженного в Украине Омикроном

Коронавирус. Фото из открытых источников

Игорь Кузин высказал уверенность, что практически без симптомов человек переболел штаммом "Омикрон" благодаря тому, что он весной прошел полный курс вакцинации. Сегодня заболевший "Омикроном" сдал тест на коронавирус, результат которого показал, что человек полностью здоров.

Отметим, миром начало распространяться опасение по поводу нового штамма коронавируса "Омикрон" после того, как появилась информация от британских ученых о том, что даже полный курс вакцинации не может гарантировать, что вакцинированному человеку удастся избежать заболевания. Вся проблема в том, что того количества антител, которые появляются после вакцинации недостаточно для образования стойкого к "Омикрону" иммунитета. Сами производители вакцины уже заявили, что им нужно больше времени для того, чтобы их вакцины начали действовать и против "Омикрона".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВОЗ продолжают изучать новый штамм "Омикрон", который стремительно распространяется миром. В отличии от предыдущего штамма "Дельта" штамм "Омикрон" имеет большую заразность, но, в то же время, он не так сильно бьет по организму, следовательно, последствия от перенесенной болезни не такие негативные.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-pervyy-zarazhennyy-shtammom-omikron-1640075267.html
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