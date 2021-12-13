«Омикрон» и «Дельта»: в ВОЗ рассказали, какой из штаммов опаснее

Неутешительные прогнозы о том, что новый штамм COVID-19 "Омикрон" может оказаться намного заразнее и вызывать более опаснее последствия у заболевшего могут не оправдаться. Ученые из Южной Африки высказали мнение, что на основе тех данных, которые есть сегодня, можно сказать, что штамм "Омикрон" есть менее опасным в сравнении со штаммом "Дельта". Но он передается от заболевшего к здоровому человеку действительно гораздо быстрее. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euronews".

Коронавирус. Фото: atorus.ru

Во Всемирной организации здоровья на сегодня говорят, что новый мутирующий штамп "Омикрон" подтвердили в граждан 63 стран. Уже на сегодняшний день учёные точно могут сказать, что новый штамм распространяется намного быстрее, чем предыдущий штамм "Дельта". Также ученые отметили, что те вакцины против коронавируса, которые есть у человечества и которыми сегодня прививают людей, не могут на 100% гарантировать, что привитый человек не сможет заболеть.

Вакцины, которые есть в мире, слабо эффективные против нового штамма коронавируса. При этом медики отмечают, что пока ещё прошло слишком мало времени для того, чтобы точно говорить об этом. В то же время учёные из Южной Африки считают, что "Омикрон" не так опасен, как "Дельта", потому что он не вызывает таких тяжелых последствий. Но есть вероятность, что после мутации "Омикрон" тоже станет очень опасным.

Читайте также на портале "Комментарии" — медики отмечают, что новый штамм "Омикрон" очень быстро распространяется. Всего за неделю штамм "Омикрон" перебросился с Африки на европейские страны, несмотря на приличное расстояние между странами.





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