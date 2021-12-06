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Всего за неделю штамм «Омикрон» перебросился с Африки на европейские страны

Медики боятся больше всего того, что новый штамм коронавируса не изучен и ведет себя непредсказуемо

сегодня, 07:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина сегодня борется со штаммом "Дельта", который дает тяжелые осложнения. Но на подходе новый опасный штамм COVID-19 "Омикрон", который, всего за неделю перебросился из ЮАР на Европу. И все это несмотря на приличное расстояние. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала эпидемиолог Людмила Мухарская.

Всего за неделю штамм «Омикрон» перебросился с Африки на европейские страны

Штамм Омикрон. Фото: news.un.org

Эпидемиолог считает, что паника сейчас – самый большой враг. На самом деле нет причин для панических настроений и страха. Неприятно лишь, что нет толком информации о новом мутировавшем вирусе. Неизвестно, как его переносят люди, насколько серьезные последствия. От этого зависит эффективность борьбы с новым штаммом. Ведь нужно понимать, необходимо вводить новые противоэпидемиологические меры или достаточно тех, что уже есть.

Людмила Мухарская отметила, из той сжатой информации, которая есть, известно лишь, что новый штамм "Омикрон" опасен тем, что он очень быстро передается, обходить барьер иммунитета. Известно также, что первыми, кто стал переносчиком инфекции стали молодые люди. Это были студенты. Они справились с болезнью, уже выздоровели, перенесли е без тяжелых последствий. 

По словам доктора, настораживает лишь скорость, с которой распространяется "Омикрон". На сегодняшний день уже 40 стран вовлечены в эпидемию. 

"Вирус распространяется достаточно быстро. Потому что – где Северная Африка, а где европейские страны. За неделю он в определенной степени распространился", — отметила Мухарская.

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Источник: https://news.u24.ua/ua/obshestvo-news/14761-povoda-boyatsya-net-epidemiolog-soobshchila-chto-segodnya-izvestno-o-shtamme-omikron
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