Врач-инфекционист рассказал, нужно ли украинцам волноваться из-за распространения Омикрона

Виктор Ляшко сообщил 18 декабря, что в Украине обнаружен штамм Омикрон. Мы спросили у Юрия Жигарева, врача-инфекциониста высшей категории, кандидата медицинских наук, к чему следует готовиться украинцам, как распространение штамма может повлиять на уровень заболеваемости среди детей.



В Украине обнаружили Омикрон, фото из открытых источников

По словам специалиста, все варианты нового коронавируса могут вызвать заболевание у вакцинированных людей, не только штамм Омикрон. Относительно последнего есть пока предварительные данные, что вакцины могут быть менее эффективными против него, чем против Дельты и других штаммов.



"Ни к чему страшному готовиться украинцам не надо. По данным, собранным из многих стран мира, Омикрон не вызывает тяжелых поражений. Напротив есть данные, что заболевание штаммом Омикрон наоборот имеет более легкое течение, чем при Дельте. Если мы пережили Дельту, то насчет Омикрона не нужно сильно переживать", — подчеркнул врач-инфекционист.

Также он пояснил, что согласно классификации ВОЗ вариант Омикрон назвали вызывающим беспокойство по двум причинам. Во-первых, потому что Омикрон быстро распространяется, а во-вторых, вакцины могут быть менее эффективными против него, чем против других вариантов.



Увеличится ли количество больных детей коронавирусной болезнью, учитывая циркулирование нового штамма, то здесь точно сказать трудно, рассказал Юрий Жигарев. Еще нет окончательных выводов международных экспертов ВОЗ по этому варианту.

"Мы видим, что ничего чрезвычайного не происходит. Люди болеют, может даже немного легче, дети болеют, но они болели и Дельтой и другими вариантами. У них обычно течение болезни очень легкое с незначительными симптомами", — подчеркнул инфекционист.

Точно никто не знает, какая заболеваемость среди детей, потому что родители будут обращаться к медикам, только если будут серьезные симптомы у малышей.

"Пока нет никаких данных о том, что Омикрон может вызвать серьезные заболевания у детей", — добавил Юрий Жигарев.

Специалист дал советы для родителей. Нужно следить, чтобы у ребенка был полноценный рацион, достаточная физическая активность. Также следите за тем, чтобы в детской была достаточная влажность воздуха. Врач подытожил, что советы такие же, как и те, которые дают медики во время эпидемий гриппа или сезонном подъеме уровня заболеваемости ОРВИ.



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