В Минздраве опровергли 5 популярных мифов о коронавирусе: чем манипулируют антивакцинаторы

Вокруг ситуации с коронавирусом, вакцинацией и тестированиями идет много информации, которая далека от доказательной науки. Именно этим апеллируют "антивакцинаторы". Поэтому самые популярные теории решили опровергнуть в украинском министерстве здравоохранения (МОЗ), ссылаясь на авторитетные источники, передает портал "Комментарии".

Миф №1 о том, что вакцина от коронавируса "убивает детей". В соцсетях распространяют информацию, что якобы об этом заявил сам генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Директор ВОЗ стал объектом для распространения дезинформации после того, как оговорился во время выступления перед прессой 20 декабря 2021 года. Тедрос Гебрейесус раскритиковал массовые программы ревакцинации, которые стартовали в состоятельных странах. Он заявил, что не все в мире имеют одинаковый доступ к вакцинам и на фоне нового штамма "Омикрон" необходимо задуматься о перераспределении вакцин", — прокомментировали в Минздраве.

Миф №2 касается того, что якобы от побочных действий различных медпрепаратов, одобривших ВОЗ, в том числе от вакцин от коронавируса, за год умерло 2,5 млн человек. На самом деле таблица, на которую ссылаются "антивакцинаторы", не является статистикой.



"Приведенная таблица не является официальной статистикой ВОЗ. База VigiAccess является хранилищем отчетов о возможных побочных эффектах лекарственных препаратов. Данные из базы не означают, что лекарственный препарат приводит к этим побочным реакциям, или является опасным", — говорят ученые.

Миф №3 касается ситуации во Франции. Пользователи соцсетей распространяют видео, где якобы противники вакцинации швыряют разные предметы в правоохранителей, которые вынуждены убегать. Однако не уточняют, что эти видео сняты не во время антивакцинальной компании, а являются реакцией на решение власти страны запретить съемку полицейских.

Миф №4 затрагивает тему ПЦР-тестов. Якобы они радиоактивны. В сети даже есть видео, где женщина, говорящая по-немецки, подносит палочку из ПЦР-теста к прибору, который начинает пищать.



"На самом деле перед нами типичный видеофейк. На видео палочку для ПЦР-теста подносят к прибору, который определяет напряженность электрического поля. Этот прибор не измеряет радиоактивное излучение", — говорят в Минздраве.