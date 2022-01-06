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В мире распространяется Flurona – микс COVID-19 и гриппа

В феврале 2020 года мужчина попал в больницу Нью-Йорка с сильным кашлем и лихорадкой

сегодня, 02:26
Автор:

Ольга Чародий
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Flurona – это не отдельное заболевание, а случай инфицирования человека гриппом и коронавирусом. Недуг обнаружили уже в США, Израиле, Бразилии, на Филиппинах, в Венгрии. Об этом сообщает американское издание The Washington Post. Flurona – не новое явление. Согласно отчету Atlantic, случаи коинфекции были зарегистрированы в Соединенных Штатах почти два года назад. В феврале 2020 года мужчина попал в больницу Нью-Йорка с сильным кашлем и лихорадкой. В тот момент в городе официально не регистрировалось ни одного случая коронавируса. Пациент дал положительный результат гриппа, а затем был проверен на коронавирус. Через несколько недель результаты подтвердили, что он совместно с тремя членами семьи заразился обоими вирусами.

В мире распространяется Flurona – микс COVID-19 и гриппа

Коронавирус (фото из открытых источников)

Издание цитирует члена технической консультативной группы при национальном департаменте здравоохранения Филиппин Эдсель Сальвана, который также сказал, что такие сочетанные инфекции не являются чем-то необычным. Специалист рассказал, что первая в стране смерть от коронавируса произошла в результате инфицирования Flurona в начале 2020 года. Сальвана сообщил репортерам, что еще в начале пандемии у гражданина Китая диагностировали COVID-19 и грипп B. Также у него развилась стрептококковая пневмония, сообщало местное издание ABS-CBN.

Напомним, в Бразилии зафиксировали сразу четыре случая, когда у больных диагностировали и грипп, и коронавирус. В таких случаях медики ставят диагноз — "Флурона". Об этом сообщили в бразильском издании Clarin. Отметим, что у пациентов не диагностировали конкретный штамм коронавируса, но обнаружили вариант гриппа H3N2, который, к слову, в этом сезоне циркулирует и в Украине.



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Источник: https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/11/covid-flu-same-time/620729/
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