В мире распространяется Flurona – микс COVID-19 и гриппа

Flurona – это не отдельное заболевание, а случай инфицирования человека гриппом и коронавирусом. Недуг обнаружили уже в США, Израиле, Бразилии, на Филиппинах, в Венгрии. Об этом сообщает американское издание The Washington Post. Flurona – не новое явление. Согласно отчету Atlantic, случаи коинфекции были зарегистрированы в Соединенных Штатах почти два года назад. В феврале 2020 года мужчина попал в больницу Нью-Йорка с сильным кашлем и лихорадкой. В тот момент в городе официально не регистрировалось ни одного случая коронавируса. Пациент дал положительный результат гриппа, а затем был проверен на коронавирус. Через несколько недель результаты подтвердили, что он совместно с тремя членами семьи заразился обоими вирусами.

Коронавирус (фото из открытых источников)

Издание цитирует члена технической консультативной группы при национальном департаменте здравоохранения Филиппин Эдсель Сальвана, который также сказал, что такие сочетанные инфекции не являются чем-то необычным. Специалист рассказал, что первая в стране смерть от коронавируса произошла в результате инфицирования Flurona в начале 2020 года. Сальвана сообщил репортерам, что еще в начале пандемии у гражданина Китая диагностировали COVID-19 и грипп B. Также у него развилась стрептококковая пневмония, сообщало местное издание ABS-CBN.

Напомним, в Бразилии зафиксировали сразу четыре случая, когда у больных диагностировали и грипп, и коронавирус. В таких случаях медики ставят диагноз — "Флурона". Об этом сообщили в бразильском издании Clarin. Отметим, что у пациентов не диагностировали конкретный штамм коронавируса, но обнаружили вариант гриппа H3N2, который, к слову, в этом сезоне циркулирует и в Украине.

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