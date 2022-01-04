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В Бразилии зафиксировали случаи заражения гриппом и коронавирусом одновременно

Уже известно про четыре таких случая - среди них двое младенцев

сегодня, 09:09
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Бразилии зафиксировали сразу четыре случая, когда у больных диагностировали и грипп, и коронавирус. В таких случаях медики ставят диагноз — "Флурона". Об этом сообщили в бразильском издании Clarin.
Отметим, что у пациентов не диагностировали конкретный штамм коронавируса, но обнаружили вариант гриппа H3N2, который, к слову, в этом сезоне циркулирует и в Украине.

"В Рио-де-Жанейро положительные результаты тестов на грипп и коронавирус одновременно получил 16-летний подросток, в столице штата Сеара Форталези "Флурону" подтвердили у двух годовалых младенцев, которых уже выписали из больницы, а также у 52-летнего мужчины, который не нуждался в госпитализации," — сообщили в министерстве здравоохранения Бразилии.

В Бразилии зафиксировали случаи заражения гриппом и коронавирусом одновременно

В Бразилии четыре человека заболели на коронавирус и грипп одновременно. Фото из открытых источников

Это уже не первая страна, где вместе с волной гриппа пациенты одновременно заражаются коронавирусом. Ранее на "Флурону" заразилась беременная женщина в Израиле. Медики отмечали, что беременная не была привита ни от коронавируса, ни от гриппа. Ее состояние удовлетворительное, она выздоровела.
По словам инфекционистов, течение гриппа и коронавируса одновременно еще не вызвало пока ни у кого серьезных осложнений. Но риск такого двойного заражения еще точно медиками не изучен, поскольку диагностируется крайне редко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине начался сезон гриппа: медики обнаружили циркуляцию вируса гриппа A(H3N2) и гриппа В. Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от гриппа.
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Источник: https://www.clarin.com/mundo/brasil-reporto-primeros-casos-flurona-america_0_rziAPE1Ne.html
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