Ляшко призывает вакцинироваться от гриппа: в Украине уже зафиксировано два штамма вируса

По данным медиков, кроме коронавирусной инфекции, украинцы стали больше болеть гриппом и другими ОРВИ. В настоящее время в базе Министерства здравоохранения (МОЗ) уже 2,8 млн больных, из которых почти 40% – это дети. Поєтому руководитель Минздрава Виктор Ляшко советует не откладывать вакцинацию от гриппа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Впереди праздники. И чтобы они прошли весело и безопасно для вашего здоровья и негативно не повлияли на существующую эпидемическую ситуацию, рекомендую начать их с вакцинации. И не только себя, но и убеждайте это сделать всех, с кем планируете праздновать. И не только от COVID-19, но и от гриппа, который уже активно циркулирует в стране," — написал глава Минздрава на своей странице в Facebook.

В настоящее время, по его словам, в стране уже обнаружено распространение двух штаммов гриппа. Это вирус гриппа A(H3N2) и гриппа В.

В настоящее время в стране идет вакцинация медиков и людей в группе риска за государственные средства. А вот все остальные могут пройти вакцинацию за свой счет. По данным "Комментариев", в зависимости от сети аптеки цены на вакцины в этом году колеблются в пределах 300 гривен.



Читайте также: "Коведная тысяча за вакцинацию": известно, как больше всего украинцы тратят деньги По информации Минздрава, в этом сезоне за счет госбюджета закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов, которые используются для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе военных, педагогов, медработников и людей в возрасте от 60 лет. Также Украина получила бесплатно 30 тыс. доз вакцин корейского производства для профилактики гриппа среди медицинских работников. С начала эпидемического сезона против гриппа уже вакцинировано 113 818 человек, из них 64 722 из групп рисков.









Виктор Ляшко. Фото с Facebook

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