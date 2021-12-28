"Ковидная тысяча за вакцинацию": известно, как больше всего украинцы тратят деньги

Глава правительства Денис Шмигаль во время рабочей встречи, которую проводил украинский президент, проинформировал, что более 5,5 миллиона провакцинировавшихся украинских граждан уже подали заявку, чтобы получить "ковидную" тысячу. Эти средства наши земляки тратят на приобретение книг. Об этом сообщает Офис президента.

Больше всего украинцы тратят деньги на книги (фото из открытых источников)

Во время собрания, которое организовал глава страны, Шмигаль доложил, что почти 6 миллионов провакцинировавшихся украинских граждан уже подали заявку на получение компенсации в размере тысячи гривен по программе "еПоддержка". Глава правительства доложил, что спецсчета в банковских учреждениях для перечисления средств имеют уже 6,6 млн украинцев.

Как отметил глава правительства, через посредство Сбербанка на открытые счета пришло более 3,6 млрд гривен. Из них, граждане потратили более 365 млн грн. Премьер привел статистику: 35% этих средств люди тратили на книги, 32% — чтобы посетить кинотеатр, 11% купило ж/д билеты и 10% — потратили на другие цели.

Важно, что пользоваться компенсацией в размере 1 тысячи гривен имеют право граждане, достигшие совершеннолетия и вакцинированные двумя дозами. Это должен засвидетельствовать covid-сертификат в мобильном приложении "действие".

В частности, потратить "коронавирусную тысячу" можно, чтобы приобрести железнодорожные и авиабилеты в пределах страны, купить билет в театр, музей, в выставочный центр или на концерт. Заказать за эти деньги любимые книги или приобрести абонент в спортзал.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на тысячу за вакцинацию охотятся мошенники.

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