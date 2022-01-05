logo

BTC/USD

46325.65

ETH/USD

3802.88

LTC/USD

148.63

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Штамм "Омикрон" поражает верхнюю часть тела: в ВОЗ сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Штамм "Омикрон" поражает верхнюю часть тела: в ВОЗ сделали заявление

Несмотря на рост новых случаев заражения "Омикроном", показатели госпитализации и смертности ниже

сегодня, 15:53
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Исследователи со всего мира находят все больше доказательств того, что коронавирусная мутация "Омикрон" имеет более легкие симптомы и более низкий уровень летальности, в отличии от предыдущих штаммов. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что южноафриканский вариант инфекции поражает верхнюю часть тела. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на Reuters. 

Штамм "Омикрон" поражает верхнюю часть тела: в ВОЗ сделали заявление

Штамм "Омикрон" поражает верхние части тела - фото из открытых источников

"Мы видим все больше исследований, указывающих на то, что Омикрон поражает верхнюю часть тела, в отличие от других вариантов, которые поражают легкие и могут вызвать тяжелую пневмонию", – рассказал представитель ВОЗ Абди Махамуд.

Кроме того, несмотря на рост новых случаев заражения "Омикроном", показатели госпитализации и смертности ниже, чем на предыдущих этапах коронавирусной пандемии. 

Отметим, что результаты наблюдений подтверждают, что симптомы южноафриканского штамма коронавируса напоминают ОРВИ. Появляется головная боль, кашель, насморк, чиханье и другие. 

Напомним, что украинские медики придерживаются мнения, что появление коронавирусной мутации "Омикрон" может свидетельствовать о начале завершения пандемии. Во все времена менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные варианты. А по прогнозу той же ВОЗ в обозримом будущем на смену коронавирусной пандемии придет эндемия. Это значит, что вирус будет циркулировать, но уже с меньшей интенсивностью, перетекая в локальные всплески. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что ученые из США обнаружили особые симптомы нового варианта COVID-19, почувствовал которые стоит незамедлительно обратиться к врачу. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.pravda.com.ua/health/2022/01/5/247083/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!