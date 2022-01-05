Штамм "Омикрон" поражает верхнюю часть тела: в ВОЗ сделали заявление

Исследователи со всего мира находят все больше доказательств того, что коронавирусная мутация "Омикрон" имеет более легкие симптомы и более низкий уровень летальности, в отличии от предыдущих штаммов. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что южноафриканский вариант инфекции поражает верхнюю часть тела. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на Reuters.

Штамм "Омикрон" поражает верхние части тела - фото из открытых источников

"Мы видим все больше исследований, указывающих на то, что Омикрон поражает верхнюю часть тела, в отличие от других вариантов, которые поражают легкие и могут вызвать тяжелую пневмонию", – рассказал представитель ВОЗ Абди Махамуд.

Кроме того, несмотря на рост новых случаев заражения "Омикроном", показатели госпитализации и смертности ниже, чем на предыдущих этапах коронавирусной пандемии.

Отметим, что результаты наблюдений подтверждают, что симптомы южноафриканского штамма коронавируса напоминают ОРВИ. Появляется головная боль, кашель, насморк, чиханье и другие.

Напомним, что украинские медики придерживаются мнения, что появление коронавирусной мутации "Омикрон" может свидетельствовать о начале завершения пандемии. Во все времена менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные варианты. А по прогнозу той же ВОЗ в обозримом будущем на смену коронавирусной пандемии придет эндемия. Это значит, что вирус будет циркулировать, но уже с меньшей интенсивностью, перетекая в локальные всплески.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что ученые из США обнаружили особые симптомы нового варианта COVID-19, почувствовал которые стоит незамедлительно обратиться к врачу.

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