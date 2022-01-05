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Вирусолог обнадежил прогнозом касаемо конца пандемии СOVID: появление "Омикрона" - не драма

В ВОЗ прогнозируют, что на смену коронавирусной пандемии придет эндемия

сегодня, 13:03
Автор:

Елизавета Черных
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По словам доктора медицинских наук, профессора Владимира Широбокова, появление коронавирусной мутации "Омикрон" может свидетельствовать о начале завершения пандемии. Во все времена менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные варианты. Своим прогнозом вирусолог поделился в комментарии РБК-Украина. 

Вирусолог обнадежил прогнозом касаемо конца пандемии СOVID: появление "Омикрона" - не драма

Вирусолог обнадежил прогнозом касаемо конца пандемии СOVID - фото из открытых источников

"Думаю, что "Омикрон" – предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию, как и другие респираторные вирусные инфекции. На мой взгляд, появление этого варианта – это не драма, а начало конца пандемии. Всегда менее агрессивные штаммы вытесняли более агрессивные. И думаю, что за счет "Омикрона" и похожих к нему штаммов будет окончание пандемии", – рассказал специалист. 

В материале также отмечается, что по прогнозу экспертов Всемирной организации здравоохранения, в обозримом будущем на смену коронавирусной пандемии придет эндемия. Это значит, что вирус будет циркулировать, но уже с меньшей интенсивностью, перетекая в локальные всплески. 

Напомним, что в США центр по контролю и профилактике заболеваний обнаружил особые симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон". Почувствовав их, нужно как можно быстрее обращаться за помощью к медикам. Акцентируется внимание на том, что эти симптомы не возникают ни при каком другом заболевании. Вариант "Омикрон" довольно легко можно спутать с сезонной простудой, когда нет серьёзных последствий для организма, чувствуется першение в горле, насморк и прочие симптомы, которые характерны для простуды.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, что стремительное распространение коронавирусной мутации "Омикрон" является одной из причин, почему привитые люди также могут заражаться COVID-19. Этот вариант считается более заразным и агрессивным. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nachalo-kontsa-budet-mire-epidemiey-kovida-1640944338.html
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