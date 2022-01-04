Почему так много вакцинированных людей болеют COVID-19

Распространение штамма коронавируса "Омикрон" является одной из причин того, что вакцинированные люди также заболевают COVID-19. Мутация является более заразной. Тем более, всплеск инфицирования этим штаммом совпал с сезоном праздников и путешествий. Об этом пишут "Факты".

Вакцинация в Украине - фото из открытых источников

По словам ученого из Университета Миннесоты Луиса Манкси, иногда люди думают, что вакцинация против коронавируса способна полностью блокировать заболевание. Но это является ошибочным убеждением. Исследователь отметил, что прививки в основном нужны для предотвращения тяжелого течения заболеваний. Манкси добавил, что вакцины, как и прежде, "делают свою работу на этом фронте".

Полная вакцинация от COVID-19 способна обеспечить надежную защиту от серьезных последствий после заражения штаммом "Омикрон". А бустерные дозы, в частности с препаратами Pfizer и Moderna, увеличивают уровень антител для предотвращения инфекционных заболеваний.

Отмечается, что привитые люди, которые подхватят коронавирус, с большей вероятностью будут иметь легкие симптомы заболевания. Уколы запускают несколько механизмов защиты в иммунной системе, что затрудняет проникновение "Омикрона".

Напомним, что по словам доктора Тараса Жиравецкого, хотя и коронавирусная волна идет на спад, заболевают украинцы, которые прежде не инфицировались COVID-19. Усложняет ситуацию новый вариант "Омикрон". Так, врач напомнил о главном, на что следует обратить внимание в период пандемии в Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, стремительное распространение новой коронавирусной мутации может вызвать еще одну волну заболеваемости в Украине.

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