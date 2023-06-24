В Кремле о будущем Пригожина: "Он уйдет в Белоруссию"

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Константин Куликов
Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин "уйдет в Белоруссию". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Он частично раскрыл содержание договоренностей, заключенных при посредничестве главы Белоруси Лукашенко, в результате чего ЧВК "Вагнер" отвела свои войска от Москвы и прекратила свой "марш справедливости". По его словам, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Белоруссию". Кем он там будет работать или какой пост занимать не уточняется. Российские власти, говорит Песков, не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги".
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Кроме того, часть бойцов ЧВК, которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет контракты с Минобороны.
Как подчеркнули в Кремле, так называемая "СВО" будет продолжаться.
Возможную отставку министра обороны Шойгу и главы генштаба Герасимова, против которых выступал Пригожин, Песков комментировать не стал. Он отметил, что эти вопросы "вряд ли обсуждались в ходе контактов по урегулированию мятежа".
В данный момент, техника ЧВК "Вагнер", ее личный состав покидают ранее захваченный Ростов-на-Дону. Сам Пригожин уехал из штаба Южного военного округа, занятого им ранее.
Тем временем, у Зеленского прокомментировали отступление Пригожина. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался о договоренности Лукашенко, Путина и Пригожина.
А Украина заявила о мощном наступлении ВСУ. ВСУ начали наступление на нескольких направлениях одновременно.
Обсуждения
Новости
Николай
сегодня, 02:30
Вылет путина из Москвы и говорить , что самолёт исчез из радаров это смешно , в современной технике даже иголку в стоге сена можно найти !!! Тогда зачем висят в космосе дорогие спутники которые все видят и знают ? Слава Украине !
Олег
сегодня, 00:03
Чего и следовало ожидать.Только безмозглые телезомби могли верить в то, что путина будут свергать. Более того он с белоруси ударит на Киев.