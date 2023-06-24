В Кремле о будущем Пригожина: "Он уйдет в Белоруссию"

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин "уйдет в Белоруссию". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Он частично раскрыл содержание договоренностей, заключенных при посредничестве главы Белоруси Лукашенко, в результате чего ЧВК "Вагнер" отвела свои войска от Москвы и прекратила свой "марш справедливости". По его словам, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Белоруссию". Кем он там будет работать или какой пост занимать не уточняется. Российские власти, говорит Песков, не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги".

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Кроме того, часть бойцов ЧВК, которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет контракты с Минобороны.

Как подчеркнули в Кремле, так называемая "СВО" будет продолжаться.

Возможную отставку министра обороны Шойгу и главы генштаба Герасимова, против которых выступал Пригожин, Песков комментировать не стал. Он отметил, что эти вопросы "вряд ли обсуждались в ходе контактов по урегулированию мятежа".

В данный момент, техника ЧВК "Вагнер", ее личный состав покидают ранее захваченный Ростов-на-Дону. Сам Пригожин уехал из штаба Южного военного округа, занятого им ранее.

Тем временем, у Зеленского прокомментировали отступление Пригожина. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался о договоренности Лукашенко, Путина и Пригожина.

А Украина заявила о мощном наступлении ВСУ. ВСУ начали наступление на нескольких направлениях одновременно.

