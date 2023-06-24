У Зеленского прокомментировали отступление Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин своим мятежом обнулил авторитет Путина. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем аккаунте в Твиттер. Об этом сообщают "Комментарии".

Михаил Подоляк

"Феноменальный выбор Пригожина, — написал Михаил Подоляк. — Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг… сдаешь обратно. Потому что один специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита за последние 24 часа, этот приказ непременно будет выполнен… Хотя не без пользы: Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет".

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Напомним, что ранее глава Белоруси Александр Лукашенко, который на протяжении дня вел переговоры с Евгением Пригожиным, уговорил Пригожина остановиться на подступах к Москве. Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Пригожин принял предложение главы Беларуси об "остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения". Белорусские чиновники сообщают, что на данный момент "на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер".

Пригожин подтвердил эту информацию, заявив, что вагнеровцы возвращаются в полевые лагеря.

"Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", — заявил Пригожин.

Тем временем, Украина заявила о мощном наступлении ВСУ.



