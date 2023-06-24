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Украина заявила о мощном наступлении ВСУ

ВСУ начали наступление на нескольких направлениях одновременно

сегодня, 21:51
Автор:
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Константин Куликов
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ВСУ начали мощное наступление сразу на нескольких направлениях одновременно. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Украина заявила о мощном наступлении ВСУ

Анна Маляр

"Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно, — заявила спикер Минобороны Украины. — В направлении Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клищеевки, Курдюмовки. На всех направлениях есть продвижение вперед".


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По словам Анны Маляр, на Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

Кроме этого, на юге по всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои.

"Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники", — говорит Анна Маляр.

Тем временем, у Лукашенко заявили, что уговорили Пригожина. Глава Беларуси Александр Лукашенко, который в течение дня вел переговоры с Евгением Пригожиным, уговорил его остановиться на подступах к Москве.

Кто уже погиб во время военного переворота в России. В СМИ появились сообщения о первых погибших во время переворота, устроенного Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер".

А Украина пережила мощную ракетную атаку. Страна-агрессор ночью ударила по Украине десятками ракет. "У нас была атака 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет на этот раз. Мощная ночная атака", — сказал Юрий Игнат.




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