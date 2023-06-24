Украина заявила о мощном наступлении ВСУ

ВСУ начали мощное наступление сразу на нескольких направлениях одновременно. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Анна Маляр

"Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно, — заявила спикер Минобороны Украины. — В направлении Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клищеевки, Курдюмовки. На всех направлениях есть продвижение вперед".

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По словам Анны Маляр, на Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

Кроме этого, на юге по всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои.

"Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники", — говорит Анна Маляр.

Тем временем, у Лукашенко заявили, что уговорили Пригожина. Глава Беларуси Александр Лукашенко, который в течение дня вел переговоры с Евгением Пригожиным, уговорил его остановиться на подступах к Москве.

Кто уже погиб во время военного переворота в России. В СМИ появились сообщения о первых погибших во время переворота, устроенного Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер".

А Украина пережила мощную ракетную атаку. Страна-агрессор ночью ударила по Украине десятками ракет. "У нас была атака 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспия. Выпустили они 40 ракет на этот раз. Мощная ночная атака", — сказал Юрий Игнат.



