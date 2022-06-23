В каких областях Украины в пятницу ожидаются дожди: прогноз погоды

В пятницу во многих областях Украины будут грозовые ливни. Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцпентра".

Погода в Украине

По данным синоптиков, 24 июня дожди ожидаются в следующих областях: Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Одесской, а также в Симферополе.

В остальных областях Украины в этот день день ожидается облачная погода, без осадков. Синоптики предупреждают, что 24 июня в большинстве западных, Винницкой, Одесской и юго-восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура воздуха в северной части страны днем поднимется до +25 градусов, а ночью упадет до +14. В центральных областях днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов, а ночью упадут до +14. На юге страны днем 24 июня ожидается от +24 до +26 градусов, а к ночи — от +14 до +18. В западных областях в пятницу температура воздуха ожидается от +26 до +28 градусов, а ночью — от +11 до 14 градусов тепла. В восточной части Украины синоптики прогнозируют до +24 градусов днем и до +13 градусов ночью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Северодонецком направлении. Украинские воины остановили наступление противника в направлении южной окраины Лисичанска. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что агрессор не исключает применения "плана Б" для комплектования своих подразделений. В российской армии проблемы с пополнением резервов живой силой, поэтому Кремль может ввести военное положение на отдельных территориях. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты могут захватить Лисичанск в ближайшее время — Институт изучения войны. Россияне имеют тактический успех в продвижении в глубь Луганской области. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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