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В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Северодонецком направлении

Украинские воины остановили наступление противника в направлении южной окраины Лисичанска

сегодня, 18:53
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке в городе Северодонецк по состоянию на вечер 23 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Северодонецком направлении

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб, на Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.

"Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.", — Генеральный штаб ВСУ. 

В тоже время украинские воины остановили наступление противника в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить.

"Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также остановили.", — сообщает Генштаб. 

В районе населённого пункта Белая Гора оккупанты провели разведку боем. Продолжили наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка. В настоящее время бои продолжаются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский вспомнил об Израиле, рассказав, какой будет служба в армии после войны. В Украине кардинально может измениться призыв — как пример может быть взята израильская модель. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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