В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Северодонецком направлении

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке в городе Северодонецк по состоянию на вечер 23 июня. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как информирует Генштаб, на Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина.

"Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.", — Генеральный штаб ВСУ.

В тоже время украинские воины остановили наступление противника в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить.

"Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также остановили.", — сообщает Генштаб.

В районе населённого пункта Белая Гора оккупанты провели разведку боем. Продолжили наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка. В настоящее время бои продолжаются.

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