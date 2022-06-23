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"Волонтер" организовал продажу автомобилей с гуманитарной помощи: подробности

По данным следствия, волонтер наладил незаконный механизм сбыта легковых авто

сегодня, 14:13
Автор:

Денис
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В Кировоградской области "волонтер" продавал автомобили с гуманитарной помощи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины. 

"Волонтер" организовал продажу автомобилей с гуманитарной помощи: подробности

Автомобили с гумпомощи. Фото: офис Генерального прокурора

Как стало известно, правоохранители предъявили подозрение жителю Кировоградской области по факту продажи предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли. 

По данным следствия, "волонтер" наладил незаконный механизм сбыта легковых авто, составляя фиктивные документы о якобы их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям.

"Так, общественная организация ввезла через таможенную границу Украины и задекларировала в качестве гуманитарной помощи три легковых автомобиля, которые подозреваемый доставил в Кропивницкий для продажи местному жителю.", — сообщает Офис Генпрокурора. 

В настоящий момент продолжается досудебное расследование. 

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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/4574
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