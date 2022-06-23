"Волонтер" организовал продажу автомобилей с гуманитарной помощи: подробности

В Кировоградской области "волонтер" продавал автомобили с гуманитарной помощи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

Автомобили с гумпомощи. Фото: офис Генерального прокурора

Как стало известно, правоохранители предъявили подозрение жителю Кировоградской области по факту продажи предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

По данным следствия, "волонтер" наладил незаконный механизм сбыта легковых авто, составляя фиктивные документы о якобы их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям.

"Так, общественная организация ввезла через таможенную границу Украины и задекларировала в качестве гуманитарной помощи три легковых автомобиля, которые подозреваемый доставил в Кропивницкий для продажи местному жителю.", — сообщает Офис Генпрокурора.

В настоящий момент продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что на сколько вырастет курс доллара в Украине: какие решения может принять Нацбанк. Курс валют в Украине в условиях войны: на сколько подорожает доллар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что какая будет температура в домах украинцев зимой, — Чернышев. Министр рассказал о том, каким будет отопительный сезон в Украине. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что уплата госдолга в рублях: поможет ли это россии избежать дефолта. Эксперты рассказали, что означает для экономики россии решение Кремля об уплате государственного долга в национальной валюте. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что дождались прохладной и дождливой погоды: в каких областях будут осадки. Осадки ожидаются на юго-востоке, в большинстве центральных областях, а также на Сумщине. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!