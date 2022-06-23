Дождались прохладной и дождливой погоды: в каких областях будут осадки

Как передает портал "Комментарии", сегодняшний день в Украине понравится тем, кто трудно переносит знойную летнюю жару. Практически по всей территории Украины будет свежо, а местами даже прохладно. Если говорить о средней температуру по Украине, то она будет на уровне +18° до +22°. Есть всего несколько регионов, где на термометрах будет зафиксировано температуру воздуха на уровне +24°...+25°. Фронт дождей и гроз еще не уйдет с территории Украины и будет вносить свои коррективы. Обильные осадки прогнозируются на юго-востоке, в большинстве центральных областях, а также на Сумщине.

Дождь. Фото: из открытых источников

Если говорить о погоде в разрезе регионов, то она будет следующей:

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +20°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +22°.

В Луцке — небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Ривне ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +21°.

В Тернополе 23 июня ночью будет +11°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +13°...+25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг — пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +11°...+21°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +19°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +20°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +12°...+22°, легкий дождь.

В Одессе 23 июня — небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°.

В Херсоне в четверг ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +14°...+20°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове — небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+18°, сильный дождь.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°.

В Северодонецке — практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

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