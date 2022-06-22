Седьмой пакет санкций ЕС: почему откладывать нельзя – что заставит Путина остановиться

Во время вечернего обращения 21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно скорее. Что там следует прописать? Какие моменты учесть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Трубопровод. Фото: из открытых источников

Необходимо не только расширение санкции, но и контроль за их исполнением

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский рассуждает так:

"Санкции, безусловно, важная составляющая давления на РФ. И расширение этих санкций, прежде всего с точки зрения углеводородов, – принципиальный момент. Особенно на природный газ. Я понимаю, что для многих стран в Европе – это достаточно болезненная тема. Связанная с повышением стоимости энергоресурсов. Но если ЕС, мировое сообщество, хотят иметь эффективный рычаг давления на страну-агрессора, это необходим делать".

Не менее важным, акцентирует эксперт, является контроль за исполнением того, что уже принято. Россия, к сожалению, находит пути обхода санкций.

"По данным открытых источников, увеличился на 20% импорт российской нефти в Китай. А Индия, которая за весь прошлый год импортировала 12 млн баррелей нефти РФ, в 2022-м менее чем за полгода – уже 60 млн. Парадокс еще и в том, что российская нефть перерабатывается на нефтепродукты в Индии, а потом их (уже как индийские) могут купить те же США. Следует искать выход и из этой ситуации, – подчеркивает Леонид Униговский. – Ведь в итоге страна-агрессор получает миллиарды. Только в мае – на 1,2 млрд долларов больше от экспорта нефти, чем в апреле. Всего же экспорт энергоресурсов может принести россиянам в этом году от 300 до 320 млрд евро. При этом, по оценкам открытых источников, месяц войны для РФ обходится в 20-25 млрд долларов. И при таком раскладе воевать она может годами".

Есть и масса чисто технических проблем, продолжает эксперт. Тот же Каспийский трубопроводный консорциум. По нему качается 80% казахской нефти и 20% – российской. Будут ли санкции наложены на КТК? А если будут – как понять, где казахская нефть, а где – российская?

Леонид Униговский резюмирует:

"Необходимо не только расширение санкции (прежде всего, касательно российских нефти и газа), но и контроль за их исполнением – с наказанием тех, кто помогает РФ обходить ограничения".

Западные партнеры осознали угрозу, которую несет Россия не только Украине, но и всему миру

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отмечает, что по седьмому пакету санкций работа началась практически сразу после введения шестого (который принимался непросто).

"Наши западные партнеры нарабатывают системные решения, за что им – огромная благодарность. Они, безусловно, осознали угрозу, которую несет Россия не только Украине, но и всему миру, – считает политолог. – Думаю, в седьмом пакете санкций будут заложены продолжение борьбы с поставками российского газа и нефти (и попытка отказаться от них на глобальном уровне), а также – механизмы перекрытия путей обхода санкций. В частности, недавно появилась новость, что РФ переводит свой подсанкционный бизнес в ОАЭ (непосредственно в Дубай) и обходит ограничения, пользуясь там банковскими системами. Заданием европейского сообщества должен быть поиск подобных лазеек – и их перекрытие".

Также следует поднимать вопрос продовольственного кризиса, который РФ формирует в мире, пытаясь перебросить ответственность на Украину, подчеркивает эксперт.

"Думаю, ЕС прекрасно понимает, кто истинный виновник возникшей ситуации. А потому следует искать рычаги влияния, чтобы заставить Россию деблокировать наши порты и начать, наконец, играть по правилам цивилизованного мира", – акцентирует Максим Джигун.

По его мнению, нельзя обойти вниманием ситуацию, которая сложилась между Кремлем и Литвой.

"Литва как законопослушное государство, придерживающееся норм и юридических, и моральных, в плане противодействия России, придерживается ранее введенных санкций. Именно поэтому она запретила перевозку подсанкционных грузов в т.н. Калининградскую область РФ, – поясняет политолог. – В ответ Москва устроила традиционной для нее шантаж, делая достаточно угрожающие намеки. Мне кажется, сейчас задача и Литвы, и всего ЕС – указать РФ на ее место. И дать четко понять, что это ей придется играть по правилам цивилизованного мира, а не ему – танцевать под дудку Кремля. Между тем, Россия всеми своими зверствами в Украине, периодическими провокациями с пересечением границ Эстонии, угрозами Литве, конфликтом с Казахстаном, газовым шантажом Европы – закапывает себя еще глубже. Вынуждая мир окончательно убедиться в том, что в нынешнем виде РФ существовать не может. Режим должен быть повален, государство полностью изменено, демилитаризовано. И мощные, реально работающие, санкции будут это приближать".

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