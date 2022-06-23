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Какая будет температура в домах украинцев зимой, - Чернышев

Министр рассказал о том, каким будет отопительный сезон в Украине

сегодня, 11:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Какая будет температура в домах украинцев зимой, - Чернышев

Фото иллюстративное / Pixabay

В домах украинцев этой зимой температура воздуха не должна опускаться ниже 16 градусов тепла. Об этом написал министр Алексей Чернышев.

По его словам, в 2022-2023 годах ситуация с отоплением домов будет очень сложной. В настоящее время правительство приняло законы о моратории на повышение тарифов на газ и горячую воду. Бюджетам и поставщикам будут компенсировать расходы из бюджета. На эти расходы уходит более 150 млрд гривен. Так что стабильность тарифов будет обеспечена.

"Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов", — говорит министр.

Пока же украинцам, поставщикам и власти нужно готовиться к зиме, учитывая все риски, связанные с войной, поставкой газа, наличием его в хранилищах и т.д. Цель такой подготовки – обеспечение непрерывности тепла.

Как писал портал "Комментарии", в НАК "Нафтогаз" рассказали, хватит ли газа в хранилищах для зимы, сколько нужно еще импортировать. Украина будет закупать газ у США и на Ближнем Востоке. Продолжаются переговоры с партнерами по субсидированию для покупки в рассрочку газа. Юрий Витренко рассказал, каким будет отопительный сезон в Украине.

Также мы писали, что реформа по деолигархизации рынка газа была успешной. Юрий Витренко, руководитель НАК Нафтогаз, рассказал, сколько средств не заработали на транспортировке газа посредники и группа Фирташа благодаря демонополизации в этой сфере.



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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov
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