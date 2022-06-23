Какая будет температура в домах украинцев зимой, - Чернышев

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В домах украинцев этой зимой температура воздуха не должна опускаться ниже 16 градусов тепла. Об этом написал министр Алексей Чернышев.

По его словам, в 2022-2023 годах ситуация с отоплением домов будет очень сложной. В настоящее время правительство приняло законы о моратории на повышение тарифов на газ и горячую воду. Бюджетам и поставщикам будут компенсировать расходы из бюджета. На эти расходы уходит более 150 млрд гривен. Так что стабильность тарифов будет обеспечена.

"Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов", — говорит министр.