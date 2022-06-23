В Днепре пьяный мужчина бросил гранату из окна в детей: взрыв попал на видео

В городе Днепр сегодня, 22 июня, 54-летний горожанин через окно бросил гранату на детскую площадку, где играли дети.

В Днепре мужчина бросил в детей гранату (фото: ГУ ЧП в Днепропетровской области)

В результате преступных действий, совершенных злоумышленником, был ранен 11-летний мальчик. Сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровского региона.

Это чрезвычайное происшествие произошло 22 июня после 19 часов вечера в одной из многоэтажек Шевченковского района города.

Как установили следователи, 54-летний местный житель, очень пьяный, швырнул из открытого окна на 7 этаже гранату. 11-летний маленький житель получил ранение, его отправили в больницу.

Злоумышленник задержан. В ходе обыска в его доме обнаружили еще две боевые гранаты и патроны. Следствие продолжается.

В Телеграмм-канале "Днепр оперативный" опубликован момент взрыва. На видеоролике можно увидеть, как во дворе играют дети. И тут внезапно раздался взрыв.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Херсоне серия взрывов. Утро для жителей временно оккупированного Херсона началось с тревожных звуков, характерных для взрывов. Причем взрывы раздавались в разных районах города. Журналисты "Общественно Херсон" не сообщили о том, что это были взрывы и откуда они доносились. Но после случившегося началось активное обсуждение в местных пабликах, где уже сами жители Херсона начали делиться информацией о случившемся. Самое популярное мнение касалось того, что взрывы говорят о том. что на границе Херсонской и Николаевской области идут бои и канонада от взрывов доносится до самого Херсона. Очевидно, как ВСУ, так и кафиры начали активнее применять реактивную артиллерию, залпы от взрывов очень хорошо слышны в самом Херсоне. В сообщениях говорится, что со стороны Николаева хорошо слышно, как работает ствольная артиллерия, а со стороны временно оккупированного Херсона доносятся звуки РСЗО.

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