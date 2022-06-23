logo

BTC/USD

20471.73

ETH/USD

1097.80

LTC/USD

55.31

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты могут захватить Лисичанск в ближайшее время - Институт изучения войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты могут захватить Лисичанск в ближайшее время - Институт изучения войны

Россияне имеют тактический успех в продвижении в глубь Луганской области

сегодня, 08:35
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Иностранные специалисты говорят об угрозе захвата Лисичанска в Луганской области в ближайшее время. В британской разведке говорят, что с 19 июня российские войска продвинулись на 5 км вглубь области и ближе к окрестностям Лисичанска. Как пишет военный эксперт Олег Жданов, украинские силы отошли из окруженного россиянами Золотого и будут продолжать защищать другие территории в области. Об этом также отмечают и в разведке: некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение.

Оккупанты могут захватить Лисичанск в ближайшее время - Институт изучения войны

Фото Генеральный штаб ВСУ

Сергей Гайдай говорит, что вокруг Золотого очень тяжелая ситуация:

"Чтобы не было какого-либо окружения, то командование могло дать приказ, чтоб понемногу отходили на новые укрепленные рубежи, потому что иногда негде вообще зацепиться. Смысла терять солдат нет. Возможно будет перегруппировка новая".

Тактические успехи россии в захвате Луганской области специалисты называют результатом недавнего усиления подразделений и значительных обстрелов из артиллерии.

По данным разведки, оккупанты продвигаются медленно и давят на Лисичанско-Северодонецкий карман, где украинская армия держит позиции. Впрочем, усилия россиян относительно Северодонецкой блокады и захвата западной части области пока не дают им желаемого результата.

В американском Институте изучения войны ISW подчеркнули, что российские войска захватили несколько населенных пунктов к югу от Лисичанска и, вероятно, достигнут города в ближайшие дни.

По данным Генштаба, враг захватил Лоскутовку, Рай-Александровку и штурмует Сиротино, готовится к форсированию реки Северский Донец.

Однако прогнозы по захвату Северодонецка и Лисичанская не слишком оптимистичны. Специалисты говорят, что, скорее всего, украинские силы смогут защищать этот район какое-то время.

В направлении Славянска оккупанты продвинулись на незначительное расстояние, в то же время они пытаются блокировать логистические пути и трассу Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Как писал портал, стали известны потери среди мобилизованных из ОРДЛО.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1539836771491610624/ https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-22
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!