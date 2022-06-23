Оккупанты могут захватить Лисичанск в ближайшее время - Институт изучения войны

Иностранные специалисты говорят об угрозе захвата Лисичанска в Луганской области в ближайшее время. В британской разведке говорят, что с 19 июня российские войска продвинулись на 5 км вглубь области и ближе к окрестностям Лисичанска. Как пишет военный эксперт Олег Жданов, украинские силы отошли из окруженного россиянами Золотого и будут продолжать защищать другие территории в области. Об этом также отмечают и в разведке: некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение.

Фото Генеральный штаб ВСУ

Сергей Гайдай говорит, что вокруг Золотого очень тяжелая ситуация:

"Чтобы не было какого-либо окружения, то командование могло дать приказ, чтоб понемногу отходили на новые укрепленные рубежи, потому что иногда негде вообще зацепиться. Смысла терять солдат нет. Возможно будет перегруппировка новая".

Тактические успехи россии в захвате Луганской области специалисты называют результатом недавнего усиления подразделений и значительных обстрелов из артиллерии.

По данным разведки, оккупанты продвигаются медленно и давят на Лисичанско-Северодонецкий карман, где украинская армия держит позиции. Впрочем, усилия россиян относительно Северодонецкой блокады и захвата западной части области пока не дают им желаемого результата.

В американском Институте изучения войны ISW подчеркнули, что российские войска захватили несколько населенных пунктов к югу от Лисичанска и, вероятно, достигнут города в ближайшие дни.

По данным Генштаба, враг захватил Лоскутовку, Рай-Александровку и штурмует Сиротино, готовится к форсированию реки Северский Донец.



Однако прогнозы по захвату Северодонецка и Лисичанская не слишком оптимистичны. Специалисты говорят, что, скорее всего, украинские силы смогут защищать этот район какое-то время.

В направлении Славянска оккупанты продвинулись на незначительное расстояние, в то же время они пытаются блокировать логистические пути и трассу Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Как писал портал, стали известны потери среди мобилизованных из ОРДЛО.

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