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Агрессор не исключает применения "плана Б" для комплектования своих подразделений

В российской армии проблемы с пополнением резервов живой силой, поэтому Кремль может ввести военное положение на отдельных территориях

сегодня, 16:45
Автор:

Козлова Альбіна
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Военный эксперт Олег Жданов в эфире Фридом отмечает, что россия не исключает плана, о котором говорили еще до 9 мая, ведь ее резервы уменьшаются, а для наступления нужно большое количество пехоты, боеприпасов и т.д. Кроме того, на фронтах оккупанты совершают маневры для отвлечения внимания Генштаба. К примеру, россияне имитируют наступление на Харьковскую область — усилились обстрелы города и населенных пунктов на линии разграничения. Российское командование считает, что украинские силы будут дополнительно переброшены на это направление. Цель таких действий – рассредоточить внимание и добиться уменьшения подразделений защитников на востоке, чтобы прорвать линию обороны.

Агрессор не исключает применения "плана Б" для комплектования своих подразделений

Фото из открытых источников

Эксперт не исключает, что это тоже месть россиян гражданским. ВСУ в районе Харькова держат оборону. А вот в Николаеве тоже усилились ракетные удары, но логика россиян здесь другая. Оккупанты считают, что этот город – военная база украинских сил и бьют по тем районам, где они думают могут быть военные, а также по инфраструктуре. Цель россиян на этом направлении – помешать контрнаступлению ВСУ в Херсонской области и накоплению наших сил.

Обстрел бурильных платформ возле Крыма, по мнению эксперта, мог быть произведен "Гарпуном". По данным российских СМИ, на платформе на момент удара было более 100 военных и 23 гражданских. Россия использовала платформы в качестве милитаризованных объектов, установив там радиолокационные системы, морские сонары (гидролокаторы). Оттуда россияне вели разведку по морю и корректировали огонь.

А вот пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, говорит Олег Жданов, это не мог быть украинский беспилотник. Ведь дальность полета наших БПЛА не более 150 км, а Новошахтинск расположен в более чем 200 км от украинских позиций и пролететь такую территорию над оккупированными территориями, где было ПВО, не реально.

Поэтому эксперт считает, что такие "теракты" могут быть спланированы российскими спецслужбами для повышения уровня террористической угрозы в приграничных с Украиной областях и введения там военного положения, а значит, начала мобилизации.

Таким образом российское командование получит возможность "латать дыры" в неукомплектованных подразделениях, которые несут потери в боях. Этот вариант развития событий и "спасения ситуации" был заготовлен в россии давно. Поэтому периодически в этих регионах происходят какие-то пожары, пока что там уровень террористической угрозы желтый.

Командование рф готовит такой вариант "плана Б" для решения проблем с количеством личного состава, формированием оперативного резерва.
Как писал портал, в Украину прибыли американские РСЗО.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V8kml8riBoQ
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