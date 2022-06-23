Агрессор не исключает применения "плана Б" для комплектования своих подразделений

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Фридом отмечает, что россия не исключает плана, о котором говорили еще до 9 мая, ведь ее резервы уменьшаются, а для наступления нужно большое количество пехоты, боеприпасов и т.д. Кроме того, на фронтах оккупанты совершают маневры для отвлечения внимания Генштаба. К примеру, россияне имитируют наступление на Харьковскую область — усилились обстрелы города и населенных пунктов на линии разграничения. Российское командование считает, что украинские силы будут дополнительно переброшены на это направление. Цель таких действий – рассредоточить внимание и добиться уменьшения подразделений защитников на востоке, чтобы прорвать линию обороны.

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Эксперт не исключает, что это тоже месть россиян гражданским. ВСУ в районе Харькова держат оборону. А вот в Николаеве тоже усилились ракетные удары, но логика россиян здесь другая. Оккупанты считают, что этот город – военная база украинских сил и бьют по тем районам, где они думают могут быть военные, а также по инфраструктуре. Цель россиян на этом направлении – помешать контрнаступлению ВСУ в Херсонской области и накоплению наших сил.

Обстрел бурильных платформ возле Крыма, по мнению эксперта, мог быть произведен "Гарпуном". По данным российских СМИ, на платформе на момент удара было более 100 военных и 23 гражданских. Россия использовала платформы в качестве милитаризованных объектов, установив там радиолокационные системы, морские сонары (гидролокаторы). Оттуда россияне вели разведку по морю и корректировали огонь.

А вот пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, говорит Олег Жданов, это не мог быть украинский беспилотник. Ведь дальность полета наших БПЛА не более 150 км, а Новошахтинск расположен в более чем 200 км от украинских позиций и пролететь такую территорию над оккупированными территориями, где было ПВО, не реально.



Поэтому эксперт считает, что такие "теракты" могут быть спланированы российскими спецслужбами для повышения уровня террористической угрозы в приграничных с Украиной областях и введения там военного положения, а значит, начала мобилизации.

Таким образом российское командование получит возможность "латать дыры" в неукомплектованных подразделениях, которые несут потери в боях. Этот вариант развития событий и "спасения ситуации" был заготовлен в россии давно. Поэтому периодически в этих регионах происходят какие-то пожары, пока что там уровень террористической угрозы желтый.

Командование рф готовит такой вариант "плана Б" для решения проблем с количеством личного состава, формированием оперативного резерва.

Как писал портал, в Украину прибыли американские РСЗО.



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