logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Генштабе рассказали, сколько в Украине российских военнопленных
commentss НОВОСТИ Все новости

В Генштабе рассказали, сколько в Украине российских военнопленных

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, сколько в Украине военнопленных с РФ

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В Украине продолжается война с Российской Федерацией, и наши защитники мужественно дают отпор врагу. Многих оккупантов ВСУ взяли в плен, а некоторые складывают оружие и сдаются сами. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что на сегодняшний день в Украине насчитывается 562 российских военнопленных. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба на своей странице в Facebook.

В Генштабе рассказали, сколько в Украине российских военнопленных

Сколько ВСУ взяли в плен российских солдат / Фото: Reuters / Scanpix

Ирина Верещук рассказала, что в нашей стране появится Национальное информационное бюро (НИБ), в котором будет собрана информация о военнопленных и без вести пропавших бойцах с обеих сторон. Также будут собираться данные и в отношении гражданских пленных и заложников.

Сейчас в Украине официально насчитывается 562 российских военнопленных, а еще есть так называемый груз-200. Данные об убитых также формируются. На каждого из них присылают карточки в Международный Комитет Красного Креста.

Напомним, что в Сумской области наши защитники сами освободили из плена своих собратьев, провели так называемый местный обмен пленных — за одного российского захватчика они вернули шестерых наших пленников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ВСУ и украинский народ продолжают давать бой российским оккупационным войскам и делают это украинские защитники весьма результативно. Так 18 марта было поражено 12 воздушных целей врага – 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатых ракеты.

Читайте также, что с 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине. Наша сторона будет работать в соответствии с международным гуманитарным правом в обращении с российскими солдатами, которых удалось задержать.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!