В Генштабе рассказали, сколько в Украине российских военнопленных

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Светлана Шкурупий
В
Украине продолжается война с Российской Федерацией, и наши защитники
мужественно дают отпор врагу. Многих оккупантов ВСУ взяли в плен, а некоторые
складывают оружие и сдаются сами. Министр по вопросам временно оккупированных
территорий Ирина Верещук отметила, что на сегодняшний день в Украине
насчитывается 562 российских военнопленных. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба
на своей странице в Facebook.
Сколько ВСУ взяли в плен российских солдат / Фото: Reuters / Scanpix
Ирина
Верещук рассказала, что в нашей стране появится Национальное информационное
бюро (НИБ), в котором будет собрана информация о военнопленных и без вести
пропавших бойцах с обеих сторон. Также будут собираться данные и в отношении
гражданских пленных и заложников.
Сейчас
в Украине официально насчитывается 562 российских военнопленных, а еще есть так
называемый груз-200. Данные об убитых также формируются. На каждого из них
присылают карточки в Международный Комитет Красного Креста.
Напомним,
что в Сумской области наши защитники сами освободили из плена своих собратьев,
провели так называемый местный обмен пленных — за одного российского захватчика
они вернули шестерых наших пленников.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ВСУ и украинский народ продолжают давать бой российским оккупационным войскам и делают это украинские защитники
весьма результативно. Так 18 марта было поражено 12 воздушных целей врага – 2
самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатых ракеты.
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также, что с 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с
военнопленными в Украине. Наша сторона будет работать в соответствии с
международным гуманитарным правом в обращении с российскими солдатами, которых
удалось задержать.
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