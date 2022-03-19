В Генштабе рассказали, сколько в Украине российских военнопленных

В Украине продолжается война с Российской Федерацией, и наши защитники мужественно дают отпор врагу. Многих оккупантов ВСУ взяли в плен, а некоторые складывают оружие и сдаются сами. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что на сегодняшний день в Украине насчитывается 562 российских военнопленных. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба на своей странице в Facebook.

Сколько ВСУ взяли в плен российских солдат / Фото: Reuters / Scanpix

Ирина Верещук рассказала, что в нашей стране появится Национальное информационное бюро (НИБ), в котором будет собрана информация о военнопленных и без вести пропавших бойцах с обеих сторон. Также будут собираться данные и в отношении гражданских пленных и заложников.

Сейчас в Украине официально насчитывается 562 российских военнопленных, а еще есть так называемый груз-200. Данные об убитых также формируются. На каждого из них присылают карточки в Международный Комитет Красного Креста.

Напомним, что в Сумской области наши защитники сами освободили из плена своих собратьев, провели так называемый местный обмен пленных — за одного российского захватчика они вернули шестерых наших пленников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ВСУ и украинский народ продолжают давать бой российским оккупационным войскам и делают это украинские защитники весьма результативно. Так 18 марта было поражено 12 воздушных целей врага – 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатых ракеты.

Читайте также, что с 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине. Наша сторона будет работать в соответствии с международным гуманитарным правом в обращении с российскими солдатами, которых удалось задержать.

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