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В Сумской области военные обменяли российского оккупанта на шестерых украинских пленных

Российские фашисты продолжают совершать террор

сегодня, 19:40 comments1379
Автор:

Лиля Воробьева
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В Сумской области наши защитники сами освободили из плена своих собратьев, провели так называемый местный обмен пленных — за одного российского захватчика они вернули шестерых наших пленников. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире информационного телемарафона.

В Сумской области военные обменяли российского оккупанта на шестерых украинских пленных

Военные вернули своих собратьев (фото из открытых источников)

По словам руководителя Сумской области, агрессоры в населенных пунктах области терроризируют местных жителей. Пугают их, отбирают ключи от укрытия, где они прячутся, угрожают сжечь дома. Уничтожили помещение службы предоставления ритуальных услуг, нет у сумчан пункта предоставления экстренной медицинской помощи и даже забрали машину скорой помощи. Но храбрецами они себя показывают только с мирными людьми. Только оккупанты встречают бойцов нашей территориальной обороны, выбрасывают свое оружие, пешком возвращаются к границе и бегом возвращаются туда, откуда к нам пришли, — подытожил Дмитрий Живицкий.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сумской области бойцы терробороны остановили три танка и один САУ кафиров. В Сумской области бойцы территориальной обороны остановили несколько тяжелых боевых единиц оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице терробороны ВС Украины. Как стало известно, в Сумской области бойцы терробороны остановили 3 вражеских танка и 1 САУ.

Также "Комментарии" сообщали о том, что о купанты грабят людей на дорогах в Сумской области. Агрессоры из России совершают грабежи и мародерства на автодорогах Сумщины. По этой причине жители области не могут отправиться в эвакуацию из своих разрушенных войной городов и сел.


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