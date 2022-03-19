В Генштабе ВСУ рассказали, для чего Кремль готовится к гибели людей на территории РФ

ВСУ и украинский народ продолжают давать бой российским оккупационным войскам и делают это украинские защитники весьма результативно. Так 18 марта было поражено 12 воздушных целей врага – 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатых ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

ВСУ нанесли прицельный удар по нескольким колоннам вражеской техники в Николаевской и Сумской областях. Потери врага на данный момент уточняются. Кроме того, благодаря спецоперации ВСУ российская армия не досчиталась еще одного генерала, отправленного Кремлем воевать в Украину. Удалось ликвидировать командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

В Генштабе отмечают, исходя из того, что врагу нанесен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством Российской Федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории Российской Федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан.

Российские оккупанты несут очень большие потери. Фактически ежедневно с территории Украины отправляют раненных и погибших бойцов ВС РФ и Росгвардии. Так в Гомельской области практически все больницы забиты российскими военными. Рядовым белорусам отказано в проведении операций на неопределённое время.

При этом те российские военные, которые узнают об огромных потерях ВС РФ под разным предлогом отказываются ехать на войну в Украину.

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