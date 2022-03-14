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Верещук рассказала, что будут делать с военнопленными

В Украине заработал штаб по обращению с российскими военнопленными

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Верещук рассказала, что будут делать с военнопленными

Российские военнопленные, фото Facebook

С 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине. Руководителем штаба назначена министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом сообщают в пресс-службе правительства.

Чиновница подчеркнула, что нормы международного гуманитарного права, как и задачи и миссии Международного комитета Красного Креста, следует пересматривать и вносить коррективы, потому что война против Украины неконвенционна, враг нарушает Женевские конвенции, игнорирует международное право, войско врага совершает военные преступления и и гражданского населения.

Сейчас в Украине упорядочили нормативную базу по обращению с военнопленными, специалисты разработали порядок действий. На институциональном уровне был создан отдельный Координационный штаб, назначен ответственный секретарь.

Украинская сторона будет работать в соответствии с международным гуманитарным правом в обращении с военнопленными, будет формировать обменный фонд. Есть два варианта: либо российских военнопленных будут обменивать, либо они будут нести наказание в Украине. Работает система обмена военнопленными, в которую вовлечен Международный комитет Красного Креста. Каждый пленник будет зафиксирован в списках Красного Креста.

По словам Верещук, российские власти пока не слишком заботятся о судьбе погибших военных и раненых. Пока трудно прогнозировать, проявит ли страна-агрессор желание производить обмен, забирать своих солдат и офицеров.

Как сообщал портал, Анна Маляр рассказала, что означает статистика Генштаба об убитых оккупантах.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/irina-vereshchuk-rosijskih-vijskovopolonenih-obminyuvatimut-abo-voni-nestimut-pokarannya-v-ukrayini
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Обсуждения

Наталя

сегодня, 09:11

нехай ідуть розбирати завали в Бучі, Ірпіні і т. д. Там же "не бомблять". Немає чого їх дарма кормити, що наробили хай виправляють.

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