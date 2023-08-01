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В ЕС отреагировали на заявления Кремля об ударах "украинских" дронов

В ЕС заявили, что не доверяют заявлениям Кремля об ударах "украинских" дронов

сегодня, 15:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время полномасштабной войны против Украины российское руководство манипулирует любой информацией. Поэтому в Брюсселе не доверяют заявлениям из Москвы об ударах "украинских" дронов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, пишет "DW".

В ЕС отреагировали на заявления Кремля об ударах "украинских" дронов

Набила Массрали. Фото из открытых источников

"У нас нет данных о происхождении (Ред. — БПЛА), обстоятельствах и других деталей. И любые заявления РФ на этот счет вызывают очень мало доверия, поскольку Россия активно манипулирует любой информацией", — отметила Набила Массрали.


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При этом представительница ЕС заявила, что Россия не имеет права использовать информацию об атаках дронов на свои объекты, как предлог для продолжения ожесточенной войны против украинского народа.

По словам дипломата, единственное решение, которое должно принять российское руководство – это вывести свои оккупационные войска с территории Украины, дать команду о выводе военной техники.  

Отметим, российские СМИ сообщили, что ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ. Один из "прилетов" пришелся по бизнес-центру "Москва-Сити".                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — атаки дронов на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. Они позволяют усилить разногласия среди российского командования. Об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Также издание "Комментарии" сообщало — у Байдена отреагировали на атаку беспилотников на Москву: причастны ли США.




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Источник: https://t.me/dwglavnoe/30116
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