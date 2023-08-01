У Байдена отреагировали на атаку беспилотников на Москву: причастны ли США

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Кравцев Сергей
США "не поощряют и не способствуют" атакам Украины по территории России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Джон Кирби. Фото: из открытых источников
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Кирби уточнил, США не имеют никакого отношения к действиям и решениям украинцев. Они исключительно сами "отвечают за выбор своих целей и за то, где они собираются разместить свой военный потенциал".
По словам Джона Кирби, у украинской армии уже есть успех в ходе контрнаступления и Вашингтон готов и дальше поддерживать Украину, предоставляя украинцам все необходимое вооружение и технику.
Отметим, ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ. Один из "прилетов" пришелся по бизнес-центру "Москва-Сити".
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сегодня, 11:31
Маразм Байден-95 всіх переграв? Юдейського Бога схопив за бороду і радіє? Їм ще мати справу з найманцями Вагнера. Їх теж не заохочують і не сприяють, вони не є збройними силами якоїсь країни. Раптом НАТО нападе у відповідь буде Зе гра у першість: НАТО ж перші напали на нашу країну Білорусь чи Росію, ми ж на них не нападали.