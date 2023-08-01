У Байдена отреагировали на атаку беспилотников на Москву: причастны ли США

США "не поощряют и не способствуют" атакам Украины по территории России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

"Я просто хочу четко объяснить, что мы не поощряем и не способствуем этим атакам... Мы обсуждали с украинцами наши опасения по поводу атак по территории России", — сказал Кирби, реагируя на атаки дронов на Москву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кирби уточнил, США не имеют никакого отношения к действиям и решениям украинцев. Они исключительно сами "отвечают за выбор своих целей и за то, где они собираются разместить свой военный потенциал".

По словам Джона Кирби, у украинской армии уже есть успех в ходе контрнаступления и Вашингтон готов и дальше поддерживать Украину, предоставляя украинцам все необходимое вооружение и технику.

"Мы действительно хотим сосредоточиться на происходящем на территории Украины. Они достигают определенного прогресса. И мы собираемся продолжать следить за тем, чтобы они имели все необходимые материалы. Вы могли заметить это в последних пакетах, которые мы прислали. Техника для разминирования занимала первое место в списке", — подчеркнул представитель Белого дома.

Отметим, ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ. Один из "прилетов" пришелся по бизнес-центру "Москва-Сити".

Читайте также на портале "Комментарии" - Украина вошла в август – последний месяц лета-2023, очередной месяц войны, развязанной Россией против нашей страны. Войны, которая всё чаще бьет по самой РФ. Но которую она, увы, не собирается заканчивать. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" августовскими ожиданиями касательно ситуации на военных, внутриполитических и внешнеполитических фронтах.



