СМИ узнали настоящую цель ударов дронов по РФ

Атаки дронов на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. Они позволяют усилить разногласия среди российского командования. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Атака дронов. Фото: из открытых источников

Издание процитировало президента Украины Владимир Зеленского, который накануне заявил, что постепенно война возвращается на территорию РФ, а именно в символические центры и военные базы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как отмечают авторы, целью атак на территории России являются военные объекты, которые помогают вести войну против Украины. По мнению аналитиков, такие удары, в частности, по Москве, несут не только символическое, но и стратегическое значение.

"Нападения Украины на Россию являются более чем просто символическим возмездием, говорят военные аналитики, и могут иметь решающее значение для более широких усилий Киева снизить способность Кремля вести войну. Они могли бы заставить российских военных планировщиков принять трудные решения о том, как развернуть ресурсы, и разжечь и без того глубокие разногласия в российском командовании", — говорится в материале.

Генерал-лейтенант в отставке и бывший главнокомандующий армией США в Европе Фредерик Ходжес считает, что главное преимущество россиян — это масса. По его словам, лучший способ нейтрализовать это преимущество — уничтожить, ухудшить или нарушить работу штаб-квартир и логистики.

Он добавил, что удары по России "создают проблемы определения приоритетов для российского высшего командования", поэтому всякий раз, когда беспилотник взрывается в центре Москвы, растет неопределенность относительно того, куда Украина ударит в следующий раз.

Читайте также на портале "Комментарии" - Москва снова содрогалась от взрывов: что произошло.