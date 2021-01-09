В Чернобыле произошла природная аномалия

Довольно необычное природное явление можно было наблюдать в Чернобыльском Радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Прямо посреди зимы начала распускаться верба. Фотографиями природной аномалии поделились в группе заповедника в Facebook.

В Чернобыльском заповеднике зацвела верба - фото из открытых источников

Такое поведение растения вовсе не типично для зимы. Однако учитывая очень теплую погоду, которая держится уже довольно долго, можно сказать, что растение перепутало сезоны. В основном верба, или как её еще называют – краснотал, начинает цвести в апреле или в начале мая. При условии, если ночью температура воздуха будет около нуля, а днем выше нуля, верба начнет распускаться в независимости от времени года. Обычно растение всегда просыпается после холодов, ранней весной. При этом на побегах раскрываются пушистые почки.

Напомним, что некоторое время назад на юге Украины, в городе Николаев, также произошла природная аномалия. В преддверии Нового года зацвели розмарин, календула, розы и хризантемы. Биологи объяснили такое явление нетипичной температурой воздуха для зимы. Однако такие сюрпризы природы могут очень навредить растениям. Если они зацвели повторно, что очень нежелательно, то весной оно уже цвести не будет.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что на Гавайях местной жительнице удалось запечатлеть на видео довольно загадочное явление — движущееся с большой скоростью по небу НЛО, а также сообщал о том, что ученые заявили, что жизнь на Земле появилась случайно, назвав появление жизни просто случайным, но удачным стечением обстоятельств.

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