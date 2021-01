«Двигалось быстро и бесшумно»: на Гавайях видели НЛО (ВИДЕО)

Жители Оаху — одного из Гавайских островов стали свидетелями загадочного явления и успели заснять его на видео. На кадрах видно, что в небе с большой скоростью движется неопознанный летающий объект, излучающий синий цвет.

фото: Shutterstock

Необычное явление видело несколько людей, по их словам, НЛО двигалось быстро, бесшумно и исчезло в океане. Жители сообщили об этом в службу спасения и в Федеральное управление гражданской авиации. Но его представители заявили, что в этом районе в этот период времени не было зафиксировано никаких полетов и авиационных происшествий.

Одна из женщин по имени Мориа успела снять на видео странный летающий объект. Она рассказала, что, когда подняла голову вверх, не поверила своим глазам и позвонила мужу, чтобы он подошел к ней. Она спросила, видит ли он в небе движущийся синий свет и он ответил да, только понятия не имеет, что это летит.

Женщина рассказала, что наблюдала за НЛО пока тот не упал в океан. В одном из ее видеороликов слышно, как она говорит: "Оно приземлилось в воде. Что бы это ни было". А через какое-то время по той же самой траектории двигался еще один неопознанный летающий объект, только он излучал белый свет.

Incredible Blue UFO spotted in Hawaii that the FAA confirmed was not a known aircraft of any kind. Amazing stuff pic.twitter.com/4wYOqEP4qk