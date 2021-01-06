kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.01.2021

BTC/USD

34088.06

ETH/USD

1107.61

LTC/USD

159.62

НБУ 06.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.00

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество невероятно «Двигалось быстро и бесшумно»: на Гавайях видели НЛО (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

«Двигалось быстро и бесшумно»: на Гавайях видели НЛО (ВИДЕО)

По словам очевидцем, НЛО пропало в океане

сегодня, 00:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Жители Оаху — одного из Гавайских островов стали свидетелями загадочного явления и успели заснять его на видео. На кадрах видно, что в небе с большой скоростью движется неопознанный летающий объект, излучающий синий цвет.

«Двигалось быстро и бесшумно»: на Гавайях видели НЛО (ВИДЕО)

фото: Shutterstock

Необычное явление видело несколько людей, по их словам, НЛО двигалось быстро, бесшумно и исчезло в океане. Жители сообщили об этом в службу спасения и в Федеральное управление гражданской авиации. Но его представители заявили, что в этом районе в этот период времени не было зафиксировано никаких полетов и авиационных происшествий. 

Одна из женщин по имени Мориа успела снять на видео странный летающий объект. Она рассказала, что, когда подняла голову вверх, не поверила своим глазам и позвонила мужу, чтобы он подошел к ней. Она спросила, видит ли он в небе движущийся синий свет и он ответил да, только понятия не имеет, что это летит.

Женщина рассказала, что наблюдала за НЛО пока тот не упал в океан.  В одном из ее видеороликов слышно, как она говорит: "Оно приземлилось в воде. Что бы это ни было". А через какое-то время по той же самой траектории двигался еще один неопознанный летающий объект, только он излучал белый свет. 

Напомним, недавно американская звезда Майли Сайрус рассказала, что видела в небе странный объект, напоминающий летающий снегоочиститель, впереди которого был плуг, светящийся желтым цветом.  Звезда также призналась, что ей удалось установить зрительный контакт с неизвестным существом, управляющим "НЛО".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Пентагоне организовали рабочую группу по неопознанным летающим объектам (UAPTF).


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2021/01/02/multiple-witnesses-spot-ufo-over-hawaiian-island-of-oahu/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ