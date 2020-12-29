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На юге Украины случилась природная аномалия

Аномалия шокировала владельцев растений

сегодня, 12:09
Автор:

Мокрик Анастасия

В преддверии новогодних праздников в одном из городов Украины случилась природная аномалия – цветение растений, для которых в это время года совсем не сезон.

На юге Украины случилась природная аномалия

ФОТО: Из открытых источников

По словам источника, всего за несколько дней до Нового года в городе Николаев внезапно зацвели хризантемы, розы, розмарин и календула. А в первый день, когда пошел снег, распустилась сирень. В начале декабря также случилась такая же аномалия, но только с яблоками. 

Пик цветения хризантем приходится на ноябрь, а розы и вовсе цветут в летний период. Что касается розмарина, то его цветение происходит в феврале, марте и апреле, а календулы – с июня по ноябрь. Сирень обычно распускается в конце мая. 

Биологи объясняют, что такие природные аномалии связаны с тем, что в декабре этого года температура не присуща зиме. То есть, когда на градуснике появилась отметка +10, растения буквально спутали времена года, приняв зиму за весну.

За последние несколько лет такие явления  стали происходить всё чаще зимой. Нередко можно услышать, что в этот период внезапно зацвела вишня, сирень, весенние цветы и некоторые виды летних также радовали своим появлением в зимнюю пору. Однако как бы сказочно это не выглядело, растениям такое цветение пользы не принесет. В связи с тем, что начинается активный рост цветка или листьев на дереве, в нем начинают циркулировать питательные вещества, а с наступлением мороза растение может теперь погибнуть. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что в сети были опубликованы невероятно красивые фотографии, сделанные в Милане, где накануне выпал снег, а также о рождественских салатах, которые делают в разных странах мира и о ценах на них в Украине


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Источник: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/vesna-nakanune-rozhdestva-v-nikolaeve-krome-hrizantem-i-roz-raspustilas-siren.html
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