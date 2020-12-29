На юге Украины случилась природная аномалия

В преддверии новогодних праздников в одном из городов Украины случилась природная аномалия – цветение растений, для которых в это время года совсем не сезон.

ФОТО: Из открытых источников

По словам источника, всего за несколько дней до Нового года в городе Николаев внезапно зацвели хризантемы, розы, розмарин и календула. А в первый день, когда пошел снег, распустилась сирень. В начале декабря также случилась такая же аномалия, но только с яблоками.

Пик цветения хризантем приходится на ноябрь, а розы и вовсе цветут в летний период. Что касается розмарина, то его цветение происходит в феврале, марте и апреле, а календулы – с июня по ноябрь. Сирень обычно распускается в конце мая.

Биологи объясняют, что такие природные аномалии связаны с тем, что в декабре этого года температура не присуща зиме. То есть, когда на градуснике появилась отметка +10, растения буквально спутали времена года, приняв зиму за весну.

За последние несколько лет такие явления стали происходить всё чаще зимой. Нередко можно услышать, что в этот период внезапно зацвела вишня, сирень, весенние цветы и некоторые виды летних также радовали своим появлением в зимнюю пору. Однако как бы сказочно это не выглядело, растениям такое цветение пользы не принесет. В связи с тем, что начинается активный рост цветка или листьев на дереве, в нем начинают циркулировать питательные вещества, а с наступлением мороза растение может теперь погибнуть.

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