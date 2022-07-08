logo

BTC/USD

21870.39

ETH/USD

1243.56

LTC/USD

52.10

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украину накроют атмосферные фронты: синоптик рассказала, что будет с погодой
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину накроют атмосферные фронты: синоптик рассказала, что будет с погодой

Прогноз погоды в Украине на выходные

сегодня, 22:00
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

До конца недели в Украине ожидается нестабильная погода с периодическими дождями. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. 

Украину накроют атмосферные фронты: синоптик рассказала, что будет с погодой

Погода в Украине

"В субботу-воскресенье в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с периодическими грозовыми дождями или просто дождями", — рассказала Диденко. 

По прогнозу Диденко, в восточных областях, на Юге и Днепропетровской области еще удержится жара, +28+34 градуса. Однако, в воскресенье там начнет постепенно снижаться температура воздуха, где-то до +25+30 градусов, а в понедельник-вторник жара ослабнет еще на несколько градусов.

В западных, северных областях и значительной части центральных областей Украины ожидается комфортная температура воздуха, +20+28 градусов. Ночью  — +15+18, на Западе +11+16 градусов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю. Бридлав отметил, что удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon. 

Читайте также о том, что украинские десантники за два дня уничтожили танковую роту россиян: подробности. Украинские воины отразили массированное наступление россиян на востоке Украины. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Астафьева жестко отреагировала на тех, кто показывает "красивую жизнь" во время войны. Астафьева рассказала, что она думает о людях, которые во время войны в Украине демонстрируют свою "спокойную и красивую жизнь". 

Также "Комментарии" сообщали о том, что разведка оказалась права: у Путина заявили, что берут "паузу" в войне против Украины. В Минобороны РФ заявили, что хотят дать возможность войскам набраться сил и отдохнуть. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0sbZVf7Y9L3RGg9ikQHTWGwSxGeQ1UNNAXb6ucDdE6EMLBQ5kn68DjB59LijhevR5l
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!