Украину накроют атмосферные фронты: синоптик рассказала, что будет с погодой

До конца недели в Украине ожидается нестабильная погода с периодическими дождями. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине

"В субботу-воскресенье в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с периодическими грозовыми дождями или просто дождями", — рассказала Диденко.

По прогнозу Диденко, в восточных областях, на Юге и Днепропетровской области еще удержится жара, +28+34 градуса. Однако, в воскресенье там начнет постепенно снижаться температура воздуха, где-то до +25+30 градусов, а в понедельник-вторник жара ослабнет еще на несколько градусов.

В западных, северных областях и значительной части центральных областей Украины ожидается комфортная температура воздуха, +20+28 градусов. Ночью — +15+18, на Западе +11+16 градусов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что экс-командующий НАТО назвал цель ВСУ, поражение которой нанесет огромный удар Кремлю. Бридлав отметил, что удар по мосту можно нанести с использованием недавно поставленных Украине ракет Harpoon.

Читайте также о том, что украинские десантники за два дня уничтожили танковую роту россиян: подробности. Украинские воины отразили массированное наступление россиян на востоке Украины.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Астафьева жестко отреагировала на тех, кто показывает "красивую жизнь" во время войны. Астафьева рассказала, что она думает о людях, которые во время войны в Украине демонстрируют свою "спокойную и красивую жизнь".

Также "Комментарии" сообщали о том, что разведка оказалась права: у Путина заявили, что берут "паузу" в войне против Украины. В Минобороны РФ заявили, что хотят дать возможность войскам набраться сил и отдохнуть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!