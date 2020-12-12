Украина превратится в "каток": синоптики предупредили о гололедице

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Елизавета Черных
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о гололедице и гололеде на дорогах, в связи с погодными условиями в Украине объявили первый (желтый) уровень опасности.
ФОТО: Из открытых источников
Синоптики спрогнозировали, что сегодня, 12 декабря в украинцев на дорогах ожидает гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях — гололед. В Киеве и области также отмечают непогоду и объявляют желты уровень опасности.
В ведомстве отмечают, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В Службе призвали водителей к безопасному вождению, чтобы избежать трагических ситуаций во время езды. В частности, водителей просят придерживаться дистанции между автомобилями, передвигаться на минимальной скорости, а также не выполнять резких маневров.
Напомним, что жуткий гололед в столице не остался без внимания пользователей социальных сетей. Народное творчество поражает удачными сравнениями и "лайфхаками". Портал "Комментарии" подобрал самые удачные и смешные фотожабы и видео, которыми украинцы активно делятся в Сети.
Также из-за погодных условий практически не функционирует международный аэропорт "Борисполь". Тут из-за сложных метеорологических условий воздушные борты, пребывающие на посадку, отправляют на запасные аэропорты, а некоторые рейсы отменяют вообще.
Ранее "Комментарии" сообщали, как городской глава Кличко справляется с непогодой в Киеве. По его словам задействовано более 300 единиц специальной техники.
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