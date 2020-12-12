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Украина превратится в "каток": синоптики предупредили о гололедице

Объявлен желтый уровень опасности

сегодня, 09:35
Автор:

Елизавета Черных

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о гололедице и гололеде на дорогах,  в связи с погодными условиями в Украине объявили первый (желтый) уровень опасности. 

Украина превратится в "каток": синоптики предупредили о гололедице

ФОТО: Из открытых источников

Синоптики спрогнозировали, что сегодня, 12 декабря в украинцев на дорогах ожидает гололедица, днем в западных (кроме Закарпатья), центральных, восточных и в северных областях — гололед. В Киеве и области также отмечают непогоду и объявляют желты уровень опасности. 

В ведомстве отмечают, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В Службе призвали водителей к безопасному вождению, чтобы избежать трагических ситуаций во время езды. В частности, водителей просят придерживаться дистанции между автомобилями, передвигаться на минимальной скорости, а также не выполнять резких маневров. 

Напомним, что жуткий гололед в столице не остался без внимания пользователей социальных сетей. Народное творчество поражает удачными сравнениями и "лайфхаками". Портал "Комментарии" подобрал самые удачные и смешные фотожабы и видео, которыми украинцы активно делятся в Сети.

Также из-за погодных условий практически не функционирует международный аэропорт "Борисполь". Тут из-за сложных метеорологических условий воздушные борты, пребывающие на посадку, отправляют на запасные аэропорты, а некоторые рейсы отменяют вообще.

Ранее "Комментарии" сообщали, как городской глава Кличко справляется с непогодой в Киеве. По его словам задействовано более 300 единиц специальной техники. 





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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/12/7276726/
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