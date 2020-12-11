Кличко, песок Тищенко и чудо-ледоходы: гололед в Киеве ловко высмеяли в мемах

Жуткий гололед в Киеве не остался без внимания пользователей социальных сетей. Народное творчество поражает удачными сравнениями и "лайфхаками". Портал "Комментарии" подобрал самые удачные и смешные фотожабы и видео, которыми украинцы активно делятся в Сети.

Фото из открытых источников

Конечно же, мэр столицы Виталий Кличко стал одним из главных героев мемов. Но некоторые неожиданно вспомнили оскандалившегося в ТКГ Витольда Фокина и "парящую" с зонтом "слугу народа" Ирину Верещук. А еще в соцсетях призвали на помощь нардепа Николая Тищенко, чтоб тот "помог песком". Кроме того, справляться со "скользким Киевом" предлагают с помощью шипованной обуви и поддерживающих стоек для катания в виде разных мультяшных героев и зверей, с помощью которых дети обычно учатся кататься на коньках.

Особенно по Сети разлетелся вот этот видеоролик, отлично отражающий все сложность ситуации с дорогами и тротуарами Киева. Пользователи поговаривают, что эта девушка до сих пор там скользит…

Напомним, вчера днем и сегодня ночью в столице были осадки и сильный гололед. Кличко уверяет, что Киев борется с непогодой. По его словам, работало более 300 единиц спецтехники, продолжается постоянная обработка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

Ранее портал "Комментарии" писал, что социальные сети бурно отреагировали на решение правительство усилить в январе карантин в Украине. Так, 9 декабря,украинское правительство официально объявило о введении локдауна в грядущем году. Социальные сети, как обычно, не остались в стороне этой новости. Мы сделали подборку самых ярких и метких фотожаб и мемов, опубликованных в соцсетях после известия о январских "зимних каникулах ради безопасности".

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