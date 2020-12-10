kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.12.2020

BTC/USD

18242.51

ETH/USD

557.87

LTC/USD

75.37

НБУ 10.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество юмор Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО)

Соцсети бурно отреагировали на решение правительство усилить в январе карантин в Украине

сегодня, 13:18
Автор:

Таисия Ерохина

Вчера, 9 декабря, украинское правительство официально объявило о введении локдауна в грядущем году. Социальные сети, как обычно, не остались в стороне этой новости. Портал "Комментарии" сделал подборку самых ярких и метких фотожаб и мемов, опубликованных в соцсетях после известия о январских "зимних каникулах ради безопасности".

Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО)

Фото из открытых источников

Пожалуй, одной из самых популярных в соцсетях стала фотожаба "разговора" главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского. Автором мема стал Алексей Голобуцкий.

Ермак: "А почему локдаун до 24 января?"

Зеленский: "25 января у меня день рождения!"

Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 2
Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 3
Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 4
Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 5
Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 6
Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 7
Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 8
Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 9
Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 10
Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО) - фото 11

Напомним, правительство Украины определилось с датами усиления карантинных ограничений в Украине. Ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января.

"В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.

Как ранее сообщалось, пандемия коронавируса вносит коррективы в празднование Нового Года. И те, кто планировал попрощаться с нелегким 2020-ым и встретить 2021 год не дома, а где-то в ресторане или клубе, рискует не успеть повеселиться. Так, развлекательные заведения в Украине в грядущую новогоднюю ночь скорее всего будут работать только до часу ночи


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ