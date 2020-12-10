Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Вчера, 9 декабря,
украинское правительство официально объявило о введении локдауна в грядущем
году. Социальные сети, как обычно, не остались в стороне этой новости. Портал "Комментарии"
сделал подборку самых ярких и метких фотожаб и мемов, опубликованных в соцсетях
после известия о январских "зимних каникулах ради безопасности".
Фото из открытых источников
Пожалуй, одной из
самых популярных в соцсетях стала фотожаба "разговора" главы Офиса президента Андрея
Ермака и президента Владимира Зеленского. Автором мема стал Алексей Голобуцкий.
Ермак: "А почему
локдаун до 24 января?"
Зеленский: "25 января у меня день рождения!"
Напомним,
правительство Украины определилось с датами усиления
карантинных ограничений в Украине. Ужесточенный карантин будет действовать с 8
по 24 января.
Так,
общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является
"жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период
усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки,
почтовые операторы и отели.
Как ранее сообщалось, пандемия коронавируса вносит коррективы в празднование Нового Года. И те, кто планировал попрощаться с нелегким 2020-ым и встретить 2021 год не дома, а где-то в ресторане или клубе, рискует не успеть повеселиться. Так, развлекательные заведения в Украине в грядущую новогоднюю ночь скорее всего будут работать только до часу ночи.
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