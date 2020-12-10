Молитва и день рождения Зеленского: соцсети пестрят мемами на тему январского локдауна (ФОТО)

Вчера, 9 декабря, украинское правительство официально объявило о введении локдауна в грядущем году. Социальные сети, как обычно, не остались в стороне этой новости. Портал "Комментарии" сделал подборку самых ярких и метких фотожаб и мемов, опубликованных в соцсетях после известия о январских "зимних каникулах ради безопасности".

Фото из открытых источников

Пожалуй, одной из самых популярных в соцсетях стала фотожаба "разговора" главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского. Автором мема стал Алексей Голобуцкий.

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Напомним, правительство Украины определилось с датами усиления карантинных ограничений в Украине. Ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января.

"В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.



Как ранее сообщалось, пандемия коронавируса вносит коррективы в празднование Нового Года. И те, кто планировал попрощаться с нелегким 2020-ым и встретить 2021 год не дома, а где-то в ресторане или клубе, рискует не успеть повеселиться. Так, развлекательные заведения в Украине в грядущую новогоднюю ночь скорее всего будут работать только до часу ночи.

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