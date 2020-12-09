Час на веселье: как будут работать заведения в новогоднюю ночь

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Таисия Ерохина
Пандемия
коронавируса вносит коррективы в празднование Нового Года. И те, кто планировал
попрощаться с нелегким 2020-ым и встретить 2021 год не дома, а где-то в ресторане
или клубе, рискует не успеть повеселиться. Так, развлекательные заведения в
Украине в грядущую новогоднюю ночь скорее всего будут работать до часу ночи. Об
этом стало известно в ходе Кабинета министров Украины сегодня, 9 декабря. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Согласно сегодняшнему решению правительства относительно локдауна в январе грядущего года, в новогоднюю ночь позволят работать заведениям до 01:00.
Сейчас же, как решил Кабмин, общепит может продолжать работу до 23:00 с запретом расчетов после 22:00. Такая норма будет действовать до 8 января.
Кроме того, в следующем году предусматривается запрет рождественских ярмарок сразу после 8 января.
Напомним, правительство Украины определилось с датами усиления карантинных ограничений в Украине. Ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января.
Так, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине пустят дополнительные поезда на зимние праздники. Уже известны даты и направления.
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