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Час на веселье: как будут работать заведения в новогоднюю ночь

Правительство планирует продлить работу заведений в ночь с 31-го на 1-ое, но времени повеселиться хватит не всем

сегодня, 16:57
Автор:

Таисия Ерохина

Пандемия коронавируса вносит коррективы в празднование Нового Года. И те, кто планировал попрощаться с нелегким 2020-ым и встретить 2021 год не дома, а где-то в ресторане или клубе, рискует не успеть повеселиться. Так, развлекательные заведения в Украине в грядущую новогоднюю ночь скорее всего будут работать до часу ночи. Об этом стало известно в ходе Кабинета министров Украины сегодня, 9 декабря.

Час на веселье: как будут работать заведения в новогоднюю ночь

Фото из открытых источников

Согласно сегодняшнему решению правительства относительно локдауна в январе грядущего года, в новогоднюю ночь позволят работать заведениям до 01:00.

"В новогоднюю ночь мы предлагаем разрешить работать заведениям питания до 01-00 ночи", — сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Сейчас же, как решил Кабмин, общепит может продолжать работу до 23:00 с запретом расчетов после 22:00. Такая норма будет действовать до 8 января.

Кроме того, в следующем году предусматривается запрет рождественских ярмарок сразу после 8 января.

Напомним, правительство Украины определилось с датами усиления карантинных ограничений в Украине. Ужесточенный карантин будет действовать с 8 по 24 января.

"В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, общественный транспорт не будет прекращать работу, потому как он является "жизненной необходимостью" для граждан Украины. Также в период усиленного карантина будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы и отели.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Украине пустят дополнительные поезда на зимние праздники. Уже известны даты и направления. 


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