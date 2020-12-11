"Работало более 300 единиц спецтехники": Кличко рассказал, как Киев справляется с непогодой

Вчера днем и сегодня ночью в столице были осадки и сильный гололед. Поэтому "Киевавтодор" в усиленном режиме обрабатывал улично-дорожную сеть. Об этом сообщается в Telegram-канале Виталия Кличка.

Как Киев справляется с непогодой. Фото: УНИАН

"Ночью работало более 300 единиц спецтехники и 36 бригад ручной уборки. Более 270 работников. Также в борьбе с гололедицей привлечены 5 тысяч дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий. Осадки продолжались до 6:00 утра при температуре -1°С Поэтому дорожникам пришлось обрабатывать одни и те же участки улиц по несколько раз. Мокрый снег с магистралей убирали с помощью колонн спецтехники. В городе продолжается постоянная обработка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Киеве планируют построить 100 станций метро за 20 лет. Стало известно, что в столице Украины хотят построить больше сотни новых станций метрополитена, для которых понадобится добавить две новых линии. Институт генерального плана города на своей странице в социальных сетях разместил пост, в котором указаны главные направления развития транспорта Киева на следующие 20 лет.

В сообщении говорится, что за следующие 7 лет будет построено 13 новых станций метро и 15 километров новых путей. Проложат линию с Академгородка до микрорайона "Новобеличи". Еще хотят построить второй вход и выход на станции "Вокзальной".

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