Генеральный план Киева: планируют построить 100 станций метро за 20 лет

Стало известно, что в столице Украины хотят построить больше сотни новых станций метрополитена, для которых понадобится добавить две новых линии. Институт генерального плана города на своей странице в социальных сетях разместил пост, в котором указаны главные направления развития транспорта Киева на следующие 20 лет.

В Киеве планируют построить 100 станций метро за 20 лет. Фото: unsplash. Olivier Colle

Начать строительство планируют с Подольско-Выгуровской линии, которая будет состоять из 21 одной станции.

"Линия пройдет с юго-западной части города от остановки железные дороги "Окружная дорога" в районе Жулянского путепровода, далее через центральную часть города и по Подольскому мостовому переходу к жилым районам Воскресенка и Выгуровщина", – рассказали авторы этого проекта.

А вот пятая линия метрополитена будет соединять два берега столицы, но ее строительство еще на начальной стадии разработки.

Также в сообщении говорится, что за следующие 7 лет будет построено 13 новых станций метро и 15 километров новых путей. Проложат линию с Академгородка до микрорайона "Новобеличи". Еще хотят построить второй вход и выход на станции "Вокзальной".

А вот на синей линии появится еще одна станция – Теремки ІІІ.

В микрорайоне Виноградарь планируется постройка четырех новых станций, а также новое электродепо.

В Генплане указано, что хотят добавить второй пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".

План строительства метро на следующие 20 лет:

• Святошинско-Броварская линия – достройка второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";

• Оболонско-Теремковская линия – отделение от станции "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, строительство электродепо "Теремки";

• Сырецко-Печерская линия – запуск станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;

• Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";

• удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;

• удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская (1,4 км, 2 станции);

Ранее издание "Комментарии" сообщало, теперь забрать авто со штрафплощадки можно через несколько минут. В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.









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