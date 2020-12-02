Генеральный план Киева: планируют построить 100 станций метро за 20 лет

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Любовь Блажко
Стало известно, что в столице Украины хотят построить больше сотни новых станций метрополитена, для которых понадобится добавить две новых линии. Институт генерального плана города на своей странице в социальных сетях разместил пост, в котором указаны главные направления развития транспорта Киева на следующие 20 лет.
В Киеве планируют построить 100 станций метро за 20 лет. Фото: unsplash. Olivier Colle
Начать строительство планируют с Подольско-Выгуровской линии, которая будет состоять из 21 одной станции.
А вот пятая линия метрополитена будет соединять два берега столицы, но ее строительство еще на начальной стадии разработки.
Также в сообщении говорится, что за следующие 7 лет будет построено 13 новых станций метро и 15 километров новых путей. Проложат линию с Академгородка до микрорайона "Новобеличи". Еще хотят построить второй вход и выход на станции "Вокзальной".
А вот на синей линии появится еще одна станция – Теремки ІІІ.
В микрорайоне Виноградарь планируется постройка четырех новых станций, а также новое электродепо.
В Генплане указано, что хотят добавить второй пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная".
План строительства метро на следующие 20 лет:
• Святошинско-Броварская линия – достройка второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";
• Оболонско-Теремковская линия – отделение от станции "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, строительство электродепо "Теремки";
• Сырецко-Печерская линия – запуск станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;
• Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";
• удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;
• удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская (1,4 км, 2 станции);
Ранее издание "Комментарии" сообщало, теперь забрать авто со штрафплощадки можно через несколько минут. В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.
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