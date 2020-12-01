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Теперь забрать авто со штрафплощадки можно через несколько минут: как это сделать

Новый сервис создан для того, чтобы сделать это можно было максимально просто и быстро

сегодня, 16:00
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что в Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

Теперь забрать авто со штрафплощадки можно через несколько минут: как это сделать

Вождение автомобиля. Фото: unsplash. Оркун Азап

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов рассказал, что эта услуга новая, поэтому пока работает в тестовом режиме.

"Вместе с Нацполицией и Kyiv Smart City мы разработали и внедрили сервис, который позволит экономить время водителей и уменьшит очереди в пунктах выдачи на 25-30%", — говорит он. 

Так что же нужно сделать, чтобы протестировать новый сервис?  

В первую очередь, необходимо ввести данные своей машины в приложении Kyiv Smart City. Таким образом будет сформировано электронное заявление на возврат автомобиля. Далее – водитель распечатывает это заявление, а затем несет его на штрафплощадку. Там он показывает его сотруднику полиции, который сканирует заявление и дает разрешение на выдачу автомобиля. 

Стоит также отметить, что по многочисленным просьбам водителей время работы штрафплощадок увеличилось. Теперь они работают в субботу — с 09:00 до 17:00.

Авторы этого проекта подчеркивают, что данный сервис нужен для того, чтобы очистить улицы от хаотично припаркованных авто, которые мешают передвигаться по городу другим автомобилистам. И, конечно же, еще и для того, что оплатить штраф и забрать свое авто человек мог в самые кратчайшие сроки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, у мужчины конфисковали машину через полминуты после ее покупки. В городе Нортгемптон, графство Нортгемптоншир, Англия, случилась весьма необычная ситуация. Мужчина решил исполнить свою давнюю мечту, купив себе новую машину. Но сразу после приобретения что-то пошло не так. Рассказываем, в чем тут дело. 


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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/valentin_osipov_teper_zabrati_avto_zi_shtrafmaydanchika_mozhna_za_kilka_khvilin/
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