Теперь забрать авто со штрафплощадки можно через несколько минут: как это сделать

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Любовь Блажко
Стало известно, что в Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.
Вождение автомобиля. Фото: unsplash. Оркун Азап
Директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов рассказал, что эта услуга новая, поэтому пока работает в тестовом режиме.
Так что же нужно сделать, чтобы протестировать новый сервис?
В первую очередь, необходимо ввести данные своей машины в приложении Kyiv Smart City. Таким образом будет сформировано электронное заявление на возврат автомобиля. Далее – водитель распечатывает это заявление, а затем несет его на штрафплощадку. Там он показывает его сотруднику полиции, который сканирует заявление и дает разрешение на выдачу автомобиля.
Стоит также отметить, что по многочисленным просьбам водителей время работы штрафплощадок увеличилось. Теперь они работают в субботу — с 09:00 до 17:00.
Авторы этого проекта подчеркивают, что данный сервис нужен для того, чтобы очистить улицы от хаотично припаркованных авто, которые мешают передвигаться по городу другим автомобилистам. И, конечно же, еще и для того, что оплатить штраф и забрать свое авто человек мог в самые кратчайшие сроки.
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