У мужчины конфисковали машину через полминуты после ее покупки: что пошло не так

В городе Нортгемптон, графство Нортгемптоншир, Англия, случилась весьма необычная ситуация. Мужчина решил исполнить свою давнюю мечту, купив себе новую машину. Но сразу после приобретения что-то пошло не так. Рассказываем, в чем тут дело.

У мужчины конфисковали машину через полминуты после ее покупки. Фото: unsplash

Когда мужчина вышел из автомобильного салона, то лишился своей покупки уже через 30 секунд, потому что ее конфисковали.

Машину забрал полицейский патруль, потому что счастливый британец так разволновался при покупке, что едва сев за руль, врезался в припаркованную полицейскую машину. Сотрудникам полиции пришлось остановить нарушителя. И когда они проверяли документы, то выяснили, что обладатель новенького Renault Megane забыл купить страховку. Именно по этой причине полиция конфисковала автомобиль. Журналисты назвали этот курьезный случай самым коротким владением новым автомобилем в истории.

Стоит также отметить, что полиция графства Нортгемптоншир с начала октября проводит на местных дорогах кампанию по безопасности дорожного движения, в ходе которой проверяет у водителей наличие страховки и водительских прав. Так как недавнее исследование подтвердило, что виновниками ДТП и злостными нарушителями ПДД зачастую становятся именно те водители, у которых нет соответствующих документов.

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